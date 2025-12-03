Путин делает ставку на Покровск в переговорах с США, — Sky News

После продолжительной беседы Владимира Путина с делегацией Дональда Трампа не видно никаких признаков прорыва в мирных переговорах по Украине. И есть две основные причины, по которым российский президент не намерен сдаваться.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннет рассказал, что переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле о прекращении войны были безрезультатными. И сама поездка больше напоминала туристический визит, а не важную дипломатическую миссию, что дает очень неприятные сигналы как Украине, так и Европе в целом.

Американцам в Москве было предоставлено полное VIP-обслуживание: был кортеж из аэропорта, обед в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, и даже прогулка по Красной площади.

"Создавалось впечатление, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер пошли скорее по туристической тропе, чем по пути к миру", — отметил Беннет.

Відео дня

Стива Уиткоффа водили по Москве и кормили в ресторане Фото: ТАСС

"Очень хорошая, красивая прогулка. Это удивительный город", – сказал спецпосланник Трампа на встрече с Путиным.

И только через шесть часов Уиткофф и Кушнер отправились в Кремль, когда уже стало ясно, что единственное, ради чего они приехали в Москву, им там не предложат: согласие России на их последний вариант мирного плана.

Путин во всем винит Европу, отсекая ее от США

По словам Владимира Путина, во всем виновата Европа. Пока гости обедали, он обвинял союзников Украины в блокировании мирного процесса путем выдвижения неприемлемых для России требований. Европейцы, конечно, сказали бы, что все наоборот.

Журналист отмечает, что стратегия Путина – это дистанцирование США от союзников по НАТО и возвращению их на сторону Москвы.

Россия хочет вернуться к плану из 28 пунктов, который составили Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф и Путин считает, что имеет на это право, учитывая происходящее на поле боя.

Две причины, почему Путин не идет на уступки

Неслучайно накануне визита делегации США в Москву Россия объявила о взятии Покровска — ключевого стратегического объекта в Донецкой области.

Это послание было призвано утвердить доминирование России и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их.

Другая причина, по которой, Путин не чувствует необходимости идти на компромисс, заключается в том, что он считает, что Москва и Вашингтон хотят одного и того же: более тесных отношений между США и Россией, которые могут наступить только после окончания войны.

Трамп благоволит Путину, а не Украине на которую напала РФ

Беннет отмечает, что США раз за разом занимали позицию, благоприятствующую Москве и то, как ведутся эти переговоры, — лишь последний пример.

Он напомнил, что администрация Трампа заставляет украинскую делегацию приезжать к ним: сначала в Женеву, потом в Майами, но когда дело касается РФ, то Стив Уиткофф рад собрать чемоданы, даже если после этого его заставляют ждать несколько часов прежде, чем пустить в Кремль.

"Все это создает впечатление, что, когда дело касается России, США предпочитают умиротворять, а не оказывать давление", — говорит Беннет.

По данным Кремля, Россия и США договорились не разглашать подробности вчерашних переговоров в Москве: "Сомневаюсь, что Владимир Зеленский полон надежд", — отмечает Беннет.

Напомним, Путин уже успел заявить, что готов к войне с Европой.

А в Киеве заявили, что Покровск не захвачен российской армией, хоть в Кремле и утверждают обратное.

Реакция же Дональда Трампа была ожидаемой: он снова завел тираду о том, как прекратил "восемь войн" и о том, как во всем виноват его предшественник Байден.