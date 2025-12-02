США больше не вовлечены в помощь Украине финансово: Трамп заявил о нелегкой ситуации

Соединенные Штаты Америки больше не вовлечены финансово в войну в Украине.

Трамп уверен, что такой подход поможет закончить войну. Об этом он заявил на заседании правительства 2 декабря.

"Мы пытаемся это урегулировать. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам. Какой беспорядок", – сказал политик, традиционно добавив, что эта война не случилась бы, если бы он был президентом.

Трамп снова посетовал на своего предшественника Джо Байдена, который, по его словам, раздал Украине $350 млрд, "как конфеты".

Он также похвалил себя за то, как руководит США.

Відео дня

"Я всегда даю правильные ответы. Никогда не бывает скандалов, никогда не бывает проблем. Я даю ответы, которые решают ваши маленькие проблемы", – заверил Трамп, подчеркнув, что стал умнее, чем 25 лет назад.

В свою очередь российский президент Владимир Путин перед встречей со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, которые прибыли для переговоров в РФ, обвинил Европу в препятствовании мирному процессу и заявил, что Россия готова к войне с европейскими странами.

Он также пообещал, что Купянск-Узловой будет полностью оккупирован ВС РФ за несколько дней, а Покровск, который в РФ называют Красноармейском, станет "хорошим плацдармом" для российской армии.

Напомним, что несмотря на публичное стремление Трампа предстать миротворцем, разрыв между позициями Киева и Москвы остается слишком глубоким. Он обусловлен годами кровопролития и потерь. При этом российский лидер Владимир Путин по-прежнему не желает рассматривать любые предложения, которые не сохраняют для Кремля контроль над всей восточной частью Донецкой области.

Последний мирный план был наполнен требованиями Кремля, а сам глава Белого дома ультимативно хотел, чтобы Зеленский согласился на это "предложение".