Сполучені Штати Америки більше не залучені фінансово у війну в Україні.

Трамп упевнений, що такий підхід допоможе закінчити війну. Про це він заявив на засіданні уряду 2 грудня.

"Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад", — сказав політик, традиційно додавши, що ця війна не сталася б, якби він був президентом.

Трамп знову поскаржився на свого попередника Джо Байдена, який, за його словами, роздав Україні $350 млрд, "як цукерки".

Він також похвалив себе за те, як керує США.

"Я завжди даю правильні відповіді. Ніколи не буває скандалів, ніколи не буває проблем. Я даю відповіді, які вирішують ваші маленькі проблеми", — запевнив Трамп, підкресливши, що став розумнішим, ніж 25 років тому.

Зі свого боку російський президент Володимир Путін перед зустріччю зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером, які прибули для перемовин у РФ, звинуватив Європу в перешкоджанні мирному процесу і заявив, що Росія готова до війни з європейськими країнами.

Він також пообіцяв, що Куп'янськ-Вузловий буде повністю окупований ЗС РФ за кілька днів, а Покровськ, який у РФ називають Красноармійськом, стане "хорошим плацдармом" для російської армії.

Нагадаємо, що незважаючи на публічне прагнення Трампа постати миротворцем, розрив між позиціями Києва і Москви залишається занадто глибоким. Він обумовлений роками кровопролиття і втрат. При цьому російський лідер Володимир Путін, як і раніше, не бажає розглядати будь-які пропозиції, які не зберігають для Кремля контроль над усією східною частиною Донецької області.

Останній мирний план був наповнений вимогами Кремля, а сам глава Білого дому ультимативно хотів, щоб Зеленський погодився на цю "пропозицію".