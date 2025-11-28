Зеленський перед "жахливим вибором": мирний план США вимагає неможливих поступок, — CNN

Президент США Дональд Трамп відступив від свого крайнього терміну, встановленого до Дня подяки, для досягнення мирної угоди щодо України. Це важливий сигнал: майбутні переговори в Москві між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і представниками Кремля навряд чи приведуть до раптового прориву.

Попри публічне прагнення Трампа постати миротворцем, розрив між позиціями Києва і Москви залишається надто глибоким — він зумовлений роками кровопролиття і втрат. При цьому російський лідер Володимир Путін, як і раніше, не бажає розглядати будь-які пропозиції, які не зберігають для Кремля контроль над усією східною частиною Донецької області. За оцінками аналітика CNN Ніка Волша, найближчі дні навряд чи змінять цю позицію.

Останній американський план, спрямований Путіну, судячи з повідомлень, виключає ключову поступку по територіях, яка виявилася неприйнятною ні для Києва, ні для європейців. Однак з огляду на історію війни та роки проваленої дипломатії, у щирості Москви є підстави сумніватися.

Чому переговори буксують

Два паралельні треки переговорів — один з Києвом, інший з Москвою — створюють ілюзію руху вперед, підкреслює Волш. Але за фактом це не зближує сторони. Основні розбіжності не змінюються: територіальні вимоги Кремля, гарантії безпеки для України, формат майбутніх міжнародних домовленостей.

Частина пропозицій — це теоретичні ідеї про майбутні союзи, обмеження або фінансування. Подібно до минулих меморандумів, вони можуть змінитися або зникнути в перші місяці після підписання будь-якої угоди, вважає аналітик. Наприклад, питання про обмеження чисельності ЗСУ до 600 000 військовослужбовців. У разі реального миру такий захід може втратити сенс, так само як і питання про терміновий вступ України до НАТО, що в післявоєнний період потребуватиме масштабної демобілізації та відновлення економіки.

Також незрозумілим залишається і питання про повернення Росії до формату G8: важко уявити, що європейські лідери готові потискати руку Путіну. Не менш складним бачиться питання фінансування відновлення України.

Головне питання: чи зупинить угода війну

Волш зазначає, що для президента України Володимира Зеленського майбутні переговори можуть стати одним із найважчих випробувань.

"Зеленський, імовірно, знову опиниться перед обличчям жахливого компромісу. Він повинен зіставити цінність майбутніх гарантій безпеки, оформлених офіційно США і Європою, з реальною і неминучою шкодою, яку поступка Донецька завдасть його політичному і військовому авторитету, а також авторитету України. Якщо угоду буде укладено, це буде поганий вибір. Але якщо в довгостроковій перспективі, як і раніше, Кремль не буде дотримуватися угоди, вибору не буде", — підкреслює аналітик.

Таким чином поки що в найближчому майбутньому хороших новин чекати не варто. Україна стикається з кількома кризами одночасно: скандали в Києві, брак особового складу, невизначеність із фінансуванням від союзників у 2025 році. На фронті за трьома напрямками Збройні сили РФ чинять серйозний тиск, а частина Донецької області, яка залишається під контролем України, може опинитися під загрозою взимку.

"Віткофф, ймовірно, під час свого візиту до Москви знову почує, що Путін не відступить від своєї вимоги, щоб Україна відмовилася від Донецька в обмін на мир. Він повідомить про це Трампу. На Зеленського знову буде чинитися тиск, і може послідувати ще один крайній термін у стилі "Дня Подяки", — підсумував Волш.

Нагадаємо, журналісти The Atlantic у своєму матеріалі зазначили, що президент США Дональд Трамп не може завершити російсько-українську війну, але водночас він продовжує намагатися зупинити бойові дії. Останній мирний план був наповнений вимогами Кремля, а сам глава Білого дому ультимативно хотів, щоб Зеленський погодився на цю "пропозицію".