Зеленский перед "ужасным выбором": мирный план США требует невозможных уступок, — CNN

Президент США Дональд Трамп отступил от своего крайнего срока, установленного ко Дню благодарения, для достижения мирного соглашения по Украине. Это важный сигнал: предстоящие переговоры в Москве между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Кремля вряд ли приведут к внезапному прорыву.

Несмотря на публичное стремление Трампа предстать миротворцем, разрыв между позициями Киева и Москвы остается слишком глубоким — он обусловлен годами кровопролития и потерь. При этом российский лидер Владимир Путин по-прежнему не желает рассматривать любые предложения, которые не сохраняют для Кремля контроль над всей восточной частью Донецкой области. По оценкам аналитика CNN Ника Уолша, ближайшие дни вряд ли изменят эту позицию.

Последний американский план, направленный Путину, судя по сообщениям, исключает ключевую уступку по территориям, которая оказалась неприемлемой ни для Киева, ни для европейцев. Однако учитывая историю войны и годы провалившейся дипломатии, в искренности Москвы есть основания сомневаться.

Почему переговоры буксуют

Два параллельных трека переговоров — один с Киевом, другой с Москвой — создают иллюзию движения вперед, подчеркивает Уолш. Но по факту это не сближает стороны. Основные разногласия не меняются: территориальные требования Кремля, гарантии безопасности для Украины, формат будущих международных договоренностей.

Часть предложений — это теоретические идеи о будущих союзах, ограничениях или финансировании. Подобно прошлым меморандумам, они могут преобразиться или исчезнуть в первые месяцы после подписания любого соглашения, считает аналитик. К примеру, вопрос об ограничении численности ВСУ до 600 000 военнослужащих. В случае реального мира такая мера может утратить смысл, так же как и вопрос о срочном вступлении Украины в НАТО, которое в послевоенный период потребует масштабной демобилизации и восстановления экономики.

Также неясным остается и вопрос о возвращении России в формат G8: трудно представить, что европейские лидеры готовы пожимать руку Путину. Не менее сложным видится вопрос финансирования восстановления Украины.

Главный вопрос: остановит ли сделка войну

Уолш отмечает, что для президента Украины Владимира Зеленского будущие переговоры могут стать одним из самых трудных испытаний.

"Зеленский, вероятно, снова окажется перед лицом чудовищного компромисса. Он должен сопоставить ценность будущих гарантий безопасности, оформленных официально США и Европой, с реальным и неизбежным ущербом, который уступка Донецка нанесет его политическому и военному авторитету, а также авторитету Украины. Если сделка будет заключена, это будет плохой выбор. Но если в долгосрочной перспективе, как и раньше, Кремль не будет соблюдать соглашение, выбора не будет", — подчеркивает аналитик.

Таким образом пока что в ближайшем будущем хороших новостей ждать не стоит. Украина сталкивается с несколькими кризисами одновременно: скандалы в Киеве, нехватка личного состава, неопределенность с финансированием от союзников в 2025 году. На фронте по трем направлениям Вооруженные силы РФ оказывают серьезное давление, а часть Донецкой области, которая остается под контролем Украины, может оказаться под угрозой зимой.

"Уиткофф, вероятно, во время своего визита в Москву вновь услышит, что Путин не отступит от своего требования, чтобы Украина отказалась от Донецка в обмен на мир. Он сообщит об этом Трампу. На Зеленского снова будет оказано давление, и может последовать еще один крайний срок в стиле "Дня Благодарения", — подытожил Уолш.

Напомним, журналисты The Atlantic в своем материале отметили, что президент США Дональд Трамп не может завершить российско-украинскую войну, но в то же время он продолжает пытаться остановить боевые действия. Последний мирный план был наполнен требованиями Кремля, а сам глава Белого дома ультимативно хотел, чтобы Зеленский согласился на это "предложение".