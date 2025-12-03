Путін робить ставку на Покровськ у переговорах зі США, — Sky News

Після тривалої бесіди Володимира Путіна з делегацією Дональда Трампа не видно жодних ознак прориву в мирних переговорах щодо України. І є дві основні причини, через які російський президент не має наміру здаватися.

Московський кореспондент Sky News Айвор Беннет розповів, що переговори Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Кремлі про припинення війни були безрезультатними. І сама поїздка більше нагадувала туристичний візит, а не важливу дипломатичну місію, що дає дуже неприємні сигнали як Україні, так і Європі загалом.

Американцям у Москві було надано повне VIP-обслуговування: був кортеж з аеропорту, обід у ресторані, відзначеному зіркою Мішлен, і навіть прогулянка Красною площею.

"Складалося враження, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер пішли радше туристичною стежкою, ніж шляхом до миру", — зазначив Беннет.

Стіва Віткоффа водили Москвою і годували в ресторані Фото: ТАСС

"Дуже гарна, красива прогулянка. Це дивовижне місто", — сказав спецпосланець Трампа на зустрічі з Путіним.

І тільки за шість годин Віткофф і Кушнер вирушили до Кремля, коли вже стало зрозуміло, що єдине, заради чого вони приїхали до Москви, їм там не запропонують: згоду Росії на їхній останній варіант мирного плану.

Путін у всьому звинувачує Європу, відсікаючи її від США

За словами Володимира Путіна, у всьому винна Європа. Поки гості обідали, він звинувачував союзників України у блокуванні мирного процесу шляхом висунення неприйнятних для Росії вимог. Європейці, звичайно, сказали б, що все навпаки.

Журналіст зазначає, що стратегія Путіна — це дистанціювання США від союзників по НАТО і повернення їх на бік Москви.

Росія хоче повернутися до плану з 28 пунктів, який склали Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф, і Путін вважає, що має на це право, враховуючи те, що відбувається на полі бою.

Дві причини, чому Путін не йде на поступки

Невипадково напередодні візиту делегації США до Москви Росія оголосила про взяття Покровська — ключового стратегічного об'єкта в Донецькій області.

Це послання було покликане затвердити домінування Росії і, як наслідок, посилити її вимоги, а не послабити їх.

Інша причина, з якої Путін не відчуває необхідності йти на компроміс, полягає в тому, що він вважає, що Москва і Вашингтон хочуть одного і того ж: тісніших відносин між США і Росією, які можуть настати тільки після закінчення війни.

Трамп благоволить Путіну, а не Україні на яку напала РФ

Беннет зазначає, що США раз по раз займали позицію, що сприяє Москві, і те, як ведуться ці переговори, — лише останній приклад.

Він нагадав, що адміністрація Трампа змушує українську делегацію приїжджати до них: спершу до Женеви, потім до Майамі, але коли справа стосується РФ, то Стів Віткофф радий зібрати валізи, навіть якщо після цього його примушують чекати кілька годин, перш ніж пустити до Кремля.

"Усе це створює враження, що, коли справа стосується Росії, США воліють умиротворяти, а не чинити тиск", — каже Беннет.

За даними Кремля, Росія і США домовилися не розголошувати подробиць учорашніх переговорів у Москві: "Сумніваюся, що Володимир Зеленський сповнений надій", — зазначає Беннет.

Нагадаємо, Путін уже встиг заявити, що готовий до війни з Європою.

А в Києві заявили, що Покровськ не захоплений російською армією, хоч у Кремлі й стверджують протилежне.

Реакція ж Дональда Трампа була очікуваною: він знову завів тираду про те, як припинив "вісім воєн" і про те, як у всьому винен його попередник Байден.