Правда об украинских батальонах: как Россия за счет пленных создает иллюзию гражданской войны

По информации аналитического отдела ГО "Правое Дело", российские оккупанты перебросили на Покровское направление подразделения, сформированные из украинских коллаборационистов и военнопленных, пытаясь создать картину "гражданской войны".

Речь идет о так называемых "отрядах" имени Александра Матросова и Мартына Пушкаря. Соответствующие видеодоказательства уже переданы специальным службам для идентификации предателей.

Примечательно, что оккупанты пытаются это показать чуть ли не как элемент "гражданской войны". То есть украинцы воюют с украинцами.

По данным Главного управления разведки МОУ, оккупантами были созданы четыре подразделения, которые подконтрольны ГУ ГШ ВС РФ. Это батальон Богдана Хмельницкого, батальон Максима Кривоноса, отряд Мартына Пушкаря и отряд Александра Матросова.

Відео дня

Это те подразделения, в которые привлекают украинских военных, попавших в плен.

По словам депутата госдумы РФ Водолацкого, пленных солдат ВСУ, которые якобы отказались от обмена и возвращения домой, записывают в "украинский батальон под командованием ВС РФ".

"На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договоры после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ", — заявил он.

Напомню, 24 сентября 2022 года российское пропагандистское ТАСС сообщило, что украинские военнопленные, которых удерживают в лагере в Еленовке, "просили" власти так называемой "Донецкой Народной Республики" разрешить им воевать в "добровольческом казачьем батальоне Богдана Хмельницкого" т.н. "ДНР".

А уже в октябре 2023 года российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило, что первый батальон из бывших бойцов ВСУ — "добровольческий батальон" имени Богдана Хмельницкого — поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Этот "батальон" сформировали на территории т.н. "ДНР" из украинских военнопленных. СМИ страны-оккупанта тогда сообщали, что в ряды "батальона" записалось около 70 украинских военнопленных. После боевого слаживания оккупанты планировали передислоцировать это подразделение на линию фронта.

Кстати, неслучайно это формирование было включено в состав батальона "Каскад", который возглавляет еще один предатель Украины, полковник СБУ Ходоковский.

Замечу, что появление информации 27 октября 2023 года об этом подразделении не было случайным. Дело в том, что за сутки до этого в СМИ появилась информация, что в рядах ВСУ сформирован батальон из граждан РФ. Ошибка пропагандистов заключалась в том, что распространяя информацию о том, что "батальон" проходит боевое слаживание, они допустили серьезную ошибку — бойцы не приняли присягу. "Батальон" на тот момент существовал на бумаге или в воображении оккупантов.

Командир батальона "Каскад", экс-полковник СБУ Ходаковский Фото: газета.ру

Замечу, батальон — это минимум 800–1000 человек. Но за год оккупанты называют цифру в 70 человек, говоря о количестве пленных, которые вызвались в это подразделение.

То есть даже в условиях физического и морального давления со стороны оккупантов, нехватки информации и пыток, в которых находятся украинские военнопленные, в течение длительного времени россиянам не удалось сформировать реальную военную единицу.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не подтвердили применение россиянами на фронте батальона "Богдан Хмельницкий", сформированного из украинских пленных в так называемой "ДНР".

"Уже больше года как обнародовали информацию о создании так называемого батальона "Богдана Хмельницкого", и в основном все время это было ИПСО. Пока не зафиксировано боевого применения этого подразделения", — заявил в комментарии "Укринформу" в ноябре 2024 года представитель ГУР Андрей Юсов.

Подразделения из числа украинских пленных, которые подконтрольны ГУ ГШ ВС РФ, российская пропаганда использует для усиления нарративов об "украинском фашизме", "нелегитимном киевском режиме" и "гражданской войне" в Украине. Кроме того, российские пропагандисты пытаются создать "картинку" якобы массового коллаборационизма и готовности украинцев воевать на стороне оккупантов против собственного государства.

Впрочем, случаи коллаборационизма среди украинских пленных являются единичными и не имеют массового характера.

По информации Главного управления разведки МОУ, они имеют проверенную информацию о 62 контрактах украинских военнопленных с Министерством обороны РФ на участие в войне против Украины в этих подразделениях. Есть даже один военный, который попал к нам в плен из "батальона" имени "Максима Кривоноса".

Стоит заметить, что использование украинских военнопленных в этих "батальонах" является нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне власти, которая их захватила, а также утверждает, что ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий.

Сейчас страна-оккупант удерживает украинских пленных в более 300 колониях без возможности доступа международных организаций и правозащитников. Эти лагеря расположены в РФ, Беларуси и на оккупированных территориях Украины.

Более 90% украинских военных, которые вернулись из плена, заявляют, что их пытали. Также их лишали достаточного сна и питания.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно