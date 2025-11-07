Минус 15 700 за два месяца: под Покровском и Мирноградом ВС РФ несут катастрофические потери

Оккупационные войска продолжают активные попытки захватить Покровск — ключевой украинский логистический узел, который обеспечивает операции на Востоке Украины.

Покровск остается главным направлением российского наступления, поскольку именно на этом участке фронта сосредотачивается наибольшая доля ежедневных российских штурмовых действий по сравнению с другими участками линии фронта.

В Покровске, по оценкам аналитиков, пехота противника действует методами диверсионно-разведывательных групп, не проводя планомерного штурма городской застройки в ее классическом понимании, то есть нет, как таковых, последовательных атак здание за зданием, квартал за кварталом. Они стараются двигаться скрытно, часто используя для маскировки гражданскую одежду. Такие группы противника атакуют позиции ВСУ только тогда, когда считают это выгодным для себя и гарантирует им успех.

Відео дня

При этом бои в Покровске с украинской стороны — это, соответственно, бои за ключевые пункты, а не за каждый дом. Поэтому и, соответственно, действия малыми штурмовыми группами позволяют противнику создать прорывы, о которых уже известно широкой общественности, а именно: бои в центральной части города. Фактически на рубеже "Промзона" (район территории 9-го пожарно-спасательного отряда) — железнодорожная станция "Покровск".

Оккупанты малыми штурмовыми группами пытаются взять под контроль локации Сил обороны Украины непосредственно в самом Покровске, отрезать украинские группировки, которые сосредоточены, в частности, на территории так называемой "Промки" и создать угрозу оперативного окружения.

На западном фланге Покровского направления противник удерживает позиции по линии Удачное — агрофирма "Ковалиха". Есть продвижение вдоль железной дороги, ведущей в Покровск из Межевой.

Ключевая проблема заключается в том, что противник пытается перерезать пути, которыми обеспечивается логистика наших защитников и в Покровске, и в Мирнограде.

По Мирноградскому направлению есть информация о зоне контроля оккупантов в районе шахты 5/6. Там есть скопление малых штурмовых групп, и админздания шахтоуправления используются в качестве пунктов для операторов БПЛА. По Родинскому. Родинское — это ключевой пункт украинской обороны. Мимо Родинского проходит асфальтированная дорога. Это ключевая локация сил обороны Украины. В Родинском оккупанты пытаются закрепиться в районе детского сада. Сейчас Силы обороны Украины проводят контрдиверсионный характер мероприятий с целью уничтожения этих штурмовых групп. Основной удар оккупантов по флангам украинской группировки. Это, соответственно, в районе Родинское и в районе населенного пункта Владимировка. Причем из Владимировки они пытаются давить на Гришино, это опять-таки локации Сил обороны Украины.

Важно

Отмечу: пока ни о каком контроле оккупационной армии над Покровском, более того, об оперативном окружении украинской группировки, речь не идет. Украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах. В частности, 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что увеличивается количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава. По словам представителей корпуса, украинские военные одновременно работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием.

По оценкам украинского Генштаба, только за последние сутки потери оккупантов в Покровске в результате проведения стабилизационных мероприятий спецподразделениями Сил обороны Украины составили около 100 человек личного состава. В общем, чуть более чем за два месяца общие потери противника на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют: личного состава — более 15700 военнослужащих, ВВТ — 1364 единицы (из них танков — 36, боевых бронированных машин — 121, артиллерийских систем — 162, РСЗО — 5, автотехники — 447, мотоциклов и квадроциклов — 592, специальной техники — 1). Также уничтожено 4689 различных БпЛА.

Это катастрофические потери даже для российской оккупационной армии.

После провала летне-осенней военной кампании и огромных потерь на фронте в российской армии начались кадровые чистки. Сообщается о проведении совещания под руководством главы генерального штаба армии страны-оккупанта Герасимова. По информации российских СМИ, по итогам совещания принято решение об отставке командующего 51-й армии, генерал-лейтенанта Мильчакова.

Это очень серьезный показатель. Такие кадровые решения — прямое свидетельство того, что все заявления Герасимова и российского диктатора о якобы значительных тактических успехах на фронте абсолютно не соответствуют действительности. Фактически летне-осенняя кампания российских оккупационных войск захлебнулась.

Потери армии страны-оккупанта достигли уровня, который фактически превышает возможности пополнения армии. По данным Минобороны страны-оккупанта, с начала 2025 года контракт с вооруженными силами заключили 336 тысяч человек.

А теперь внимание: по оценкам украинского и западных разведсообществ, только с января по ноябрь потери оккупационных войск составили около 353 тысяч военных. И это еще не конец года. Бои в районе Покровска только усиливаются, а значит, потери будут расти. К тому же ожесточенные столкновения происходят не только там, но и вдоль всей линии фронта — а это более 1 200 км.

Потери колоссальные, поэтому в самой России уже заговорили о второй и третьей волне так называемой частичной мобилизации. А это неизбежно приведет к росту социального напряжения внутри страны-оккупанта.

