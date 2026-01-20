Миллион новобранцев в год: как Кремль осуществляет скрытую мобилизацию за счет оккупированных территорий Украины

С первого января 2026 года российские власти обеспечили свою армию пополнением — так называемой "новой кровью" — и устроили круглогодичный призыв.

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года призыв граждан на срочную службу будет осуществляться без разделения на традиционные весеннюю и осеннюю кампании. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета госдумы по обороне Картаполов и его первый заместитель Красов.

Поскольку собственное законодательство РФ она распространяет и на захваченные территории, та же участь грозит мужчинам призывного возраста в оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Теперь все мужчины от 18 до 30 лет, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), находятся в зоне риска. Захватчики формируют полный реестр населения для фиксации адресов, контроля перемещений и учета.

В оккупированных районах Луганщины и Донетчины, где после так называемого освобождения российской армией разграблены и практически полностью уничтожены предприятия — металлургические, угольные, — рекрутеры из России успешно этим пользуются.

Люди вынуждены подписывать контракт с Минобороны РФ от безысходности.

60% — это люди, которые уходят не по идеологическим убеждениям, а именно из-за полного отсутствия возможности трудоустройства на оккупированных территориях. Промышленность не работает, возможности заработка нет и, соответственно, это единственная возможность, которая искусственно создается оккупационной администрацией. Трудоспособное население не может себя реализовать, прокормить семью, и ему дают единственный фактический вариант — это подписание договора с Минобороны.

Параллельно российский диктатор подписал закон, позволяющий привлекать резервистов к охране стратегических объектов, в частности военных и энергетических.

Это произошло после того, как Госдума РФ в октябре расширила их функционал. Такая гибридная мобилизация позволит пополнить российское войско минимум на миллион человек в течение года.

Напомню, 13 октября прошлого года комиссия правительства РФ одобрила для дальнейшего рассмотрения Госдумой проект закона, предложенный Минобороны. Он предусматривает, что военнослужащие российского мобилизационного резерва смогут выполнять "оборонительные задачи" во время вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или развертывания войск за пределами территории России.

Комментируя соответствующий указ российского диктатора, экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) генерал Кирилл Буданов заявил, что согласование правительством РФ законопроекта, который позволяет привлекать людей из мобилизационного резерва для "оборонных задач" за пределами страны во время вооруженных конфликтов, означает подготовку Кремля к скрытой "частичной" мобилизации.

"Это открытие дверей к по факту скрытой частичной мобилизации. Все это должны понимать. Почему это происходит — ответ логичен, непомерные потери. Их надо чем-то компенсировать. Они постоянно поднимают единовременные выплаты. Но когда идут на такие шаги — очевидно, что это уже не покрывает того, что хотят получить", — сказал генерал.

Оккупированные территории не останутся в стороне. Так, в Луганской области захватчики уже начали мобилизовать первых резервистов, хотя официально утверждается, что только для охраны объектов инфраструктуры.

"Предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения, энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры только на территории своего региона. Противодействие прежде всего беспилотникам. Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента РФ", — заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС страны-оккупанта Цимлянский.

Точное количество украинцев, принудительно мобилизованных в российскую армию с начала полномасштабного вторжения, назвать невозможно. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, это 46 327 человек. Главное управление разведки МО Украины отчитывалось о 60 тыс. Больше всего — из Крыма, более 35 тыс. человек. В Севастополе — более 5 тыс. и столько же в оккупированной части Донецкой области.

Таким образом Кремль не только замещает катастрофические потери российской армии, но и решает демографический вопрос на захваченных землях, избавляясь от потенциально нелояльного населения.

Принудительная мобилизация — это еще одно проявление геноцидной политики России против Украины. Кроме того, мобилизованных мужчин россияне посылают на войну против Украины без особой военной подготовки.

"Первая задача, которую ставит перед собой Россия, — "почистить" временно оккупированные территории от украинского населения", — заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Происходит замещение местного автохтонного населения новоприбывшими гражданами России из депрессивных регионов и трудовыми мигрантами. Эти процессы приобретают неконтролируемый характер. На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей появилось понятие "бабские села" — населенные пункты, где абсолютно отсутствует мужское население. Ситуация сложная даже на предприятиях критической инфраструктуры — нет обслуживающего персонала. На угледобывающих предприятиях массово вербуют женщин на сугубо мужские работы. Это свидетельство того, что не хватает именно мужского квалифицированного населения.

Сейчас оккупанты пытаются максимально привлечь всех мужчин призывного возраста. Захватчики ведут усиленный воинский учет, начиная с тех, кто еще сидит за партой.

По данным Центра национального сопротивления, на временно захваченных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные заведения РФ, готовя их к будущим войнам.

Основная причина высоких потерь — тактика массового применения дронов украинскими силами, которая эффективно уничтожает как бронетехнику, так и живую силу. На фоне этого украинская сторона имеет отработанный алгоритм противодействия превосходству врага в живой силе.

Проанализируем динамику пополнения и потерь российских войск. С января по ноябрь 2025 года контракт с армией РФ заключили 336 тысяч граждан. В то же время британская разведка оценивает потери противника за тот же период в 353 тысячи человек. Таким образом, темпы гибели превышают возможности набора личного состава, даже несмотря на финансовые стимулы — выплаты от 2 до 6 миллионов рублей в зависимости от региона. Программа ориентирована преимущественно на депрессивные субъекты федерации.

Министерство обороны РФ рассчитывало на пополнение 30–50 тысяч человек ежемесячно без объявления мобилизации. Однако колоссальные потери делают невозможным компенсацию даже за счет контрактников и спецконтингента — заключенных, завербованных по указу, позволяющему заключать контракты непосредственно в зале суда.

