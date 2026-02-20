Нереализованный союз: как украинско-кубанское воссоединение в феврале 1918 года могло изменить ход истории

Очередной раунд мирных переговоров в Женеве завершился без прорыва, но с предсказуемой риторикой Кремля. Российская делегация снова настаивает на "историческом праве" на украинские территории и требует их закрепления в будущих договоренностях. Москва апеллирует к имперским нарративам и убеждает мир, что эти земли "испокон веков российские".

Но история значительно сложнее, чем политические заявления. Более ста лет назад существовал шанс на другую конфигурацию Восточной Европы — союз Украины и Кубани, который мог изменить расклад сил в регионе.16 февраля 1918 года произошло выдающееся событие — была провозглашена самостоятельная Кубанская Народная Республика, которая по решению делегатов Законодательного Совета Кубани была приобщена на федеративных условиях к Украине. В состав КубНР входили Кубанская область, Ставрополье, Терек, Дагестан и Черноморщина (Черноморская губерния).

30 апреля — 3 мая 1917 г. в Екатеринодаре состоялось собрание казачества, на котором образовалось казацкое правительство — Кубанская Военная Рада. 1917 год на Кубани — это время пробуждения украинского сознания у кубанских казаков. Они не восприняли большевистскую идеологию. После образования на Кубанской Военной Рады и Краевого Правительства начались поиски и налаживание связей с киевской Центральной Радой. Одним из самых активных политических деятелей в этом деле был Николай Рябовол.

24 сентября 1917 года начала свою работу 2-я сессия Кубанского Военного Совета. На нее пригласили представителей Украины. Они выступили на одном из заседаний Совета. Рябовол приветствовал их: "Дорогие гости! Мачеха-судьба оторвала наших дедов-запорожцев от материнского лона и забросила их на Кубань. Более ста лет жили мы здесь сиротами по степям, по плавням, по горам без материнской заботы. Цари делали все, чтобы выбить из наших голов, из наших душ память об Украине и любовь к Матери. Цари хотели сделать из нас душегубов, хотели, чтобы мы, когда придет то подходящее время, время освобождения Украины, своими руками задавили ту волю, чтобы мы свои сабли пополоскали в крови Матери. Не дождались бы этого они никогда. Не дождались, потому что хоть наши души цари поработили, но не убили, и мы, дети, руки на Мать не подняли бы".

Украинское правительство в ноябре 1917 г. официально признало право на самостоятельное существование кубанских казаков. 30 декабря состоялся съезд украинских общественных деятелей и представителей украинского населения Кубани, на котором в резолюции было указано "о присоединении Кубани к Украине".

4 января 1918 г. по призыву Украинской Черноморской Рады 29 политических партий и организаций поддержали III Универсал Центральной Рады и обратились к Кубанскому Военному Правительству о целесообразности присоединения Кубани к Украине.

Препятствием к образованию кубанской государственности и налаживанию отношений Кубани с Украиной был конфликт между кубанскими казаками и "иногородними", на котором приобретали шаткий авторитет среди кубанцев большевики. Благодаря неутомимой работе Луки Бича и Кондрата Бардижа этот конфликт был улажен и открыта дорога к кубанской независимости.

Большое влияние в утверждении независимости Кубани сыграла агитация кубанцев-украинцев на сессии Краевой Рады и на Областном съезде представителей всего населения края в декабре 1917 г., тогда произошло полное взаимопонимание между кубанцами и делегатами украинской Центральной Рады М. Галаном и Е. Онацким. Во второй половине февраля 1918 г. по окончании сессии на совещании членов Рады была принята резолюция о присоединении Кубани на федеративных началах к Украине.

Члены Совета поддерживали отделение Украины от России. Интересно, что даже самые ярые сторонники "единой и неделимой России", такие как Скобцов, голосовали за федерацию с Украиной. Еще раньше была принята конституция независимой Кубани. Большевики не признали независимость Кубани и присоединение ее к Украине и объявили войну Раде. На Кубань прибыли боевые части Красной Армии с немецкого фронта, наилучшим образом вооруженные на то время.

22 февраля 1918 г., когда ситуация стала безнадежной, военный атаман Филимонов созвал совещание, на котором было решено покинуть Екатеринодар. Председатель Законодательного Совета Рябовол вместе с Бардижем предлагали организованно отойти в Новороссийск, но определенного решения не было принято. В обращении, распространенном в Екатеринодаре перед уходом, писалось: "Мы ушли из Екатеринодара. Но это не означает, что борьба окончена. Мы одухотворены идеей обороны нашего Края от гибели, которую несут с собой захватчики власти, называющие себя большевиками".

Кубанский совет сошелся с Добровольческой армией. Георгий Покровский вспоминает: "В то время, когда станица за станицей падали под большевиками, которые бросали немецкий и турецкий фронты и врывались в пределы Кубани и устанавливали советскую власть, невооруженная кучка храбрых людей во главе с Законодательным Советом, правительством и военным атаманом покидает Екатеринодар с одной целью борьбы с большевизмом".

Странствуя по станицам, кучка кубанских "незалежников" случайно сталкивается с отрядом Корнилова и Алексеева, ядром только что родившейся Добровольческой армии.

Большевики считали Кубань частью территории РСФСР. Они неоднократно указывали об этом украинскому правительству в будущем в ультиматуме Совета народных комиссаров, который был началом войны Ленина против Украины. Этот вопрос в завуалированном виде значился под № 3.

В Украину от Кубанского совета была направлена делегация, которая получила от украинской власти оружие. Борьба против большевиков соединила Кубанскую Раду с Добровольческой армией; хотя кубанцы колебались, заключать ли им соглашение. Однако между ними таки был заключен военный союз.

Добровольческая армия отрицательно относилась к немецким войскам, так как видела в том возможность объединения Северного Кавказа с Украиной, и это сдерживало Кубанскую Раду в отношениях с немецкой армией. Руководитель немецкой армии фон Анрим сам предложил Раде ввести свои войска на Кубань, но под давлением Деникина Рада отказывается. Это была первая уступка Рады Деникину, которая сыграла зловещую роль в будущей истории. Коренное население Кубани видело свое спасение в приходе украинских и немецких войск, особенно сильной эта тенденция была в Черномории.

Знаковым было собрание Совета представителей казачества Черномории, состоявшееся 28 февраля 1918 г. В то время в Черномории среди казаков ходили легенды о высадке в Ахтарях украинских гайдамаков.

В начале мая 1918 г. на Кубани начались антибольшевистские восстания украинской ориентации, главная идея которых — изгнание большевиков и воссоединение с Украиной с помощью украинской и немецкой армии. Восставшие захватили украинские станицы на Кубани — Староминскую, Новоминскую, Каневскую, Роговскую, Васюринскую и другие.

В начале лета 1918 г. в Киеве происходят украинско-кубанские переговоры. П. Сулятицкий описывает переговоры Н. Рябовола и гетмана П. Скоропадского так: "Делегацию Законодательного Совета встретили в Киеве очень тепло. Но здесь она увидела, что правительственные круги Украины очень плохо осведомлены в кубанских делах и, возможно, взаимоотношения Украины и Кубани представляют себе совсем неправильно. Гетман Скоропадский сначала был не против, чтобы назначить на Кубань просто какого-то генерал-губернатора, соответствующая информация со стороны делегации быстро устранила напрочь ошибочные представления официальных предводителей Украины, и почва для обсуждения возможных отношений была найдена. Представители Украинского правительства представляли себе Кубань автономной, или хотя бы и федеративной частью Украины; члены Кубанской делегации настаивали на федеративной связи. Украинское Правительство немедленно дало кубанцам соответствующее количество пушек, патронов, ружей, обещало помощь живой военной силой (высадку десанта на Тамани), Рябовол и Султан-Шахим-Гирей после переговоров остались в Киеве".

Благодаря ходатайствам Рябовола был выработан план десанта украинской дивизии Натиева на Кубань, но вмешательство разведки генерала Деникина оттянуло решение дела и в конце концов погубило его.

Большой заслугой Рябовола является четко выраженная кубанская позиция на украинско-советских переговорах. Г. Покровский вспоминает: "В ст. Мечетинской был решен вопрос об отношении кубанцев к Украине. Идея федерации с Украиной в Совете возражений не встретила. Делегированные на Украину Н. Рябовол и другие подали мирной конференции меморандум, в котором от имени Кубани было заявлено, что Кубань объявила себя свободной и независимой, просили Украину при заключении договора с Советской властью иметь в виду Кубань, которая не находится под властью большевиков".

10-23 июня состоялось новочеркасское совещание кубанцев. На нем обсуждали результаты украинско-кубанских переговоров. От Добровольческой армии с ультиматумом выступил генерал Алексеев, который сказал, что не допустит объединения Украины с Кубанью. Еще раз подтвердился тезис о том, что несмотря на антагонизм, ни белые, ни красные не хотели видеть самого факта существования Украинского государства или его институтов.

В то же время генерал Деникин решил начать наступление на Кубань. После взятия Екатеринодара руководство Добровольческой армии начало травлю руководителей кубанского правительства.

В то время, когда представители Кубани решали вопрос в Киеве о военной помощи и политических аспектах объединения Украины и Кубани, — в конце ноября командование Доброармии проводит обыск в помещении украинского посольства при Кубанском Краевом Правительстве. Конфискуют украинские правительственные бумаги, арестовывают секретаря посольства Поливана, который несколько дней назад выступал в Раде и получил искреннюю благодарность от кубанцев и добро на воссоединение с Украиной. На запрос главы правительства Луки Бича Добровольческая армия не дала никаких объяснений.

Деникинцы срывают сине-желтый флаг на украинском посольстве и арестовывают украинского посла Боржинского. Это был первый государственный мятеж на Кубани, украинско-кубанское воссоединение фактически было отменено Деникиным. На Кубани и в других районах начались украинские погромы и антиукраинские провокации.

На выборах председателем Кубанского правительства вместо Быча избирают ставленника Деникина линейщика Сушкова. Но уже 5 мая 1919 г. правительство Сушкова уходит в отставку, которую принял военный атаман Филимонов. На главу правительства избирают черноморца П. Кургановского. Эта победа украинцев Кубани была встречена деникинским террором. В ночь на 8 мая 1919 г. полковник Карташов организовал неудачное покушение на члена Совета П. Макаренко. 13 июня 1919 г. в Ростове-на-Дону был убит Н. Рябовол, который сюда прибыл для того, чтобы принять участие в конференции по созданию Южнорусского Союза.

Терпя поражение от Красной армии, Деникин всю ярость выливает на кубанцев. В первых числах ноября Покровский совершает мятеж, окружив помещение Рады войсками и техникой и требуя выдать 33-х независимых членов Совета. Затем он сокращает список до 12-ти человек.

6 ноября 12 членов Рады, черноморцы, сдаются — Кулабухов, Бескровный, Макаренко, Манжула, Омельченко, Балабас, Воропинов, Фоськов, Роговиц, Жук, Подтопленный, Гончаров.

7 ноября 1919 г. Кулабухов был повешен, на его груди повесили табличку с надписью: "3а измену Родине и казачеству".

В этот день генерал Врангель приветствовал в помещении Рады очищение Кубани от самостийников. Известные политические деятели и самые преданные патриоты Кубани были уничтожены физически и политически. Кубанские казаки отвернулись от деникинской армии и от созданной марионеточной Атаманской Рады.

17 марта 1920 г. Екатеринодар был взят большевиками.

Оценивая деятельность СКНР, надо признать, что на Кубани во многом определилось будущее независимой Украины. По мнению последнего премьера республики Кубанский Край В Иваниса, нерешительное отношение украинского правительства Скоропадского к политическому объединению с Кубанью спасло Добровольческую армию.

Если бы гетман использовал предложение Кубани и немедленно втянул ее на любых условиях в орбиту политических украинских действий, то, наверное, были бы более положительные последствия борьбы с большевиками. Достичь этого же было нетрудно. В распоряжении гетмана была дивизия генерала Натиева, которую без больших трудностей можно было перебросить на Кубань. Последняя же при мобилизации усилила бы украинскую армию на 200 тысяч добрых казаков. Такое решение заставило бы Доброармию создавать фронт за Волгой или в Сибири. Во всяком случае не было бы необходимости как Украине, так и Кубани бороться еще и с Добрармией.

При такой комбинации представители Антанты должны были бы помогать Украине и присоединенным к ней краям, а не Доброармии, которой бы здесь не было. Но едва ли не самое главное еще то, что восстановилась бы традиция единства Кубани с Украиной. Эта же перспектива уберегла бы украинские земли от голода и других советских пыток, которые стоили 15 миллионов погибших разного возраста и пола. Отсутствие понимания приведенных выше фактов привело не только к разрушению Кубани, но и целой Украины.

Напомню, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.

Указом поручено Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине).

Кроме того, Украина соберет факты и свидетельства о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях в отношении украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти.

