Стратегия управляемого хаоса: как Россия заранее готовила удары по логистике Украины

В войне есть две "скорости".

Одна — для новостных лент, которые считают "прилеты" и "сбития".

Вторая — для стратегий, которые пишутся не в ночь атаки, а за несколько дней, недель и месяцев до нее.

И если мы хотим понять, что происходит на самом деле, нам придется смотреть именно на вторую скорость.

Массированные удары по украинской энергетике и логистике — это не о "случайных целях" и не о "хаотичном терроре". Это об управляемом сценарии, в котором энергетика, транспорт и информационные вбросы работают как единая система.

"План лежал на столе" еще до удара 3 февраля

Начинать здесь нужно с хронологии. И она очень показательна.

О намерениях врага бить по транспортной логистике — прежде всего по "Укрзализныце" — было открыто проговорено еще 31 января, то есть до массированного удара в ночь на 3 февраля. Речь идет не о кулуарных сигналах, а о публичном российском Telegram-сегменте.

В частности, российские телеграм-каналы с аудиторией более 1,5 миллиона подписчиков прямо рассуждали, как использовать "окно возможностей" во время так называемого "энергетического перемирия". И параллельно апеллировали к слабым местам украинской железной дороги, ссылаясь на открытые аналитические материалы.

Это принципиальный момент. Когда подобные вещи озвучиваются заранее — это не импровизация и не "реакция на ситуацию". Это спланированная кампания.

И тут возникает неприятный, но неизбежный вопрос: если "планы" врага лежат в открытом доступе, почему они не отрабатываются системно? Потому что отсутствие превентивного мониторинга в условиях такой войны стоит дорого — особенно тогда, когда мишенью становится логистика.

Еврокомиссия, открытые отчеты и вопросы контрразведки

В тех же сообщениях, которые я цитировал, враг оперирует цифрами о критическом состоянии украинского железнодорожного парка: более 90% техники изношено, средний возраст электропоездов — за 40 лет и более. Эти данные они не "придумывают" — их подтягивают из открытых источников, в частности из публикаций в мировых СМИ и отчетов Еврокомиссии.

И здесь я ставлю вопрос публично и жестко.

Как так случилось, что информация о состоянии стратегического объекта, которым является "Укрзализныця", оказалась в режиме свободного доступа — в момент полномасштабной войны?

Это вопрос и к нашим европейским партнерам, и к контрразведывательному режиму внутри Украины. Потому что когда враг планирует удары, опираясь на открытые "аналитические справки", — это уже не просто информационная халатность. Это фактор, который напрямую влияет на устойчивость тыла и жизни людей.

От путей — к тяге и ремонтным базам

Далее — эволюция тактики.

Удары противника по путям оказались ограниченно эффективными. Колеи восстанавливаются быстро — иногда за сутки-двое. Страна-оккупант это увидела и сделала выводы.

Поэтому прицел сместился. Не рельсы — а тягловая сила, депо, ремонтные базы, предприятия модернизации подвижного состава.

Это уже не о "символических ударах". Это об игре в длинную — о попытке уменьшить пропускную способность системы на месяцы.

Именно этим объясняется логика ударов по ключевым узлам вроде Фастова. И не случайно удары по Фастову фиксировались еще раньше — в частности, в ночь на 6 декабря 2025 года. Логика выбора целей читается во времени.

А теперь вернемся к ночи на 3 февраля 2026 года. Массированная атака по энергетике, которую украинские источники называли одной из самых мощных за последнее время, — и параллельное давление на логистику. Это не два разных сюжета. Это единая связка.

Ловушка искусственной пробки

Логика дальше проста и цинична.

Если ломается железная дорога — весь грузопоток падает на автомобильные дороги. А пропускная способность автомобильных дорог не выдержит одновременно военную логистику и массовую эвакуацию.

Так формируется искусственный коллапс. Это уже не про фронт. Это про тыл как зону управляемого искусственного кризиса. Именно здесь возникает эффект затора, срывы переброски резервов и столкновение потоков — то, что я и называю ловушкой для тыла.

Недооцененный фактор: КАБы

Пока общественное внимание приковано к Shahed и ракетам, наиболее разрушительный эффект для прифронтовых городов — это массовое применение управляемых авиабомб.

3 февраля появлялись данные о рекордном суточном количестве КАБов — более 300. И проблема здесь не только в цифре. Проблема в том, что КАБы имеют значительно более мощную боевую часть, а возможности их нейтрализации — крайне ограничены.

По информации Главного управления разведки МОУ, противник еще в 2024 году начал применение авиабомб ФАБ-500Т с модулями повышенной дальности УМПИК-ПИД. Такие модули имеют увеличенную площадь крыла и более длинную силовую раму, 12-элементную "Комету-М12" и обновленный блок "CMAPT", что позволяет увеличить дальность планирования их применения.

По данным украинской разведки, ключевым предприятием-разработчиком УМПК и исполнителем государственного оборонного заказа является корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Примечательно, что шесть предприятий из обнародованного ГУР МОУ перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Зато отсутствие этих компаний в санкционных списках позволяет противнику наладить беспрепятственную поставку товаров и технологий из-за рубежа, а также организовать обслуживание финансовых операций международными банками.

Поэтому можем констатировать, что массовое применение управляемых авиабомб противником — это еще один элемент той самой операции, а именно: удары по городам плюс удары по логистике = стимулирование искусственной миграции. Людей подталкивают к простому и опасному выводу: "лучше плохой мир, чем жить без света, тепла и под бомбами".

"Перемирие" как дымовая завеса

Отдельный блок — политический.

Страна-оккупант пытается демонстрировать "договороспособность": мол, "неделю не били". Но параллельно диверсифицирует удары — выносит в приоритет логистику, ремонтные базы, транспортные узлы, гражданскую инфраструктуру. А потом всегда может сказать: "это же не энергетика".

Именно поэтому я называю это дипломатической вилкой.

И тезис о том, что "пауза была нужна для накопления ракет", выглядит слабым. Высокоточные средства не появляются за неделю в нужных количествах. Это означает лишь одно: операции такого уровня готовятся заблаговременно.

Что из этого следует.

Первое. Удары по энергетике и логистике нужно читать в комплексе, а не как отдельные эпизоды.

Второе. Если враг сместил внимание к подвижному составу, депо и ремонту — защита должна реагировать адекватно: рассредоточение, РЭБ, мобильные огневые группы, ПВО вокруг ключевых точек.

Третье. Мониторинг вражеских информационных площадок — это инструмент раннего предупреждения.

И самое главное.

Цель России — не отдельный транспортный узел и не один блэкаут. Цель — сломать волю к сопротивлению через управляемый хаос.

Поэтому ответ должен быть не только в ремонтах после прилетов, но и в отказе играть по чужому сценарию — в логистике, в информационном поле и в опасных иллюзиях о "перемирии", которое очень легко может оказаться ширмой.

