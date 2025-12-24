Тактика "тысячи порезов": как Кремль использует Сумщину для политического давления на Украину и США

Ситуация в приграничных районах Сумской области обострилась. Российские подразделения зашли в село Грабовское Краснопольской громады, расположенное всего в 200 метрах от государственной границы Украины.

Прорыв границы в Сумской области — это политическое давление как на Украину, так и на Соединенные Штаты. Путин таким образом пытается навязать свой сценарий: если Украина не пойдет на территориальные уступки, то РФ масштабирует плацдарм боевых действий. Я убежден, что подобными действиями РФ прежде всего пытается оказать политическое давление на руководство Украины.

Заметьте, прорыв в Сумской области, то есть расширение зоны боевых действий, происходит именно в момент встреч представителей Российской Федерации и представителей Соединенных Штатов. Кроме того, происходит интенсификация переговорного процесса между представителями Украины и США. То есть это очередная провокация Российской Федерации именно в момент активизации переговорного процесса. Это элемент военного давления как на Украину, так и на Соединенные Штаты.

Відео дня

Напомню, что до этого российский диктатор заявил о том, что отдал распоряжение об ответных действиях российской армии якобы для достижения всех поставленных задач "специальной военной операции".

То есть фактически речь идет о том, что Российская Федерация подобными действиями торпедирует усилия как украинской, так и американской стороны по достижению мира. Российская Федерация дает понять, что если Украина не соглашается на территориальные уступки, а именно вывод подразделений Сил обороны из контролируемых районов Донецкой области, то РФ масштабирует театр боевых действий за счет территорий, не включенных в состав страны-оккупанта. Прежде всего это Сумская, Днепропетровская область и Харьковская.

Противник будет использовать этот участок фронта как элемент тактики "тысячи порезов". То есть для отвлечения внимания Генштаба ВСУ от основного направления российского наступления — Донецкой области.

Село Грабовское и Краснопольская громада находятся непосредственно на границе с Российской Федерацией.

Прорыв был осуществлен захватчиками именно в этот населенный пункт, который фактически расположен на линии условной государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. И это не случайно.

Фото: Deep State

Аналитический проект DeepState сообщает, что группа украинских бойцов, которая удерживала пограничный участок в селе Грабовское, что на Сумщине, безответственно относились к выполнению задач, что привело к тому, что туда зашли россияне.

Объясню ситуацию, почему стал возможен этот прорыв. Размещать значительные подразделения Сил обороны Украины в зоне огневого поражения оккупантов, а это даже минометы, не говоря уже о ствольной и реактивной артиллерии, нецелесообразно. Возможности строительства эшелонированной линии обороны так же ограничены. Напомню, село расположено всего в 200 метрах от государственной границы Украины. Именно поэтому и стал возможен прорыв российских оккупантов и захват в качестве заложников мирного населения.

Напомню, после захвата россиянами села Грабовское в Сумской области российские войска взяли в плен 52 гражданских и 13 военнослужащих Сил обороны Украины. Они были принудительно вывезены на территорию Российской Федерации. В основном это мужчины и женщины старшего возраста, одной из них 89 лет.

По информации заместителя начальника Сумской ОГА Владимира Бабича, под эвакуацию попало 87,5 тысяч населения, среди которых 8700 детей. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе. Сейчас в приграничье еще остаются невывезенными 32 тысячи человек. И в том числе — 604 ребенка.

Обращаю внимание, что захваченные в качестве заложников жители ранее отказались добровольно эвакуироваться из данного населенного пункта.

Таким образом, оккупанты сознательно пошли на провокацию, прекрасно зная о наличии мирного населения и отсутствии подразделений Сил обороны Украины в данном населенном пункте. И это свидетельство того, что данная ситуация использовалась российской стороной исключительно как информационно-политический повод.

Никакой военной целесообразности в проведении данной операции нет.

Стоит заметить, что заявления ряда СМИ о якобы "тактических успехах" оккупантов в направлении населенного пункта Рясное Сумской области не соответствуют действительности.

Эта информация уже опровергнута и Силами обороны Украины, и другими официальными лицами. То есть следует еще раз подчеркнуть, что такое понятие, как информационная гигиена — это одна из составляющих войны, которую развязала Российская Федерация.

Сейчас в поселке продолжаются бои. ВСУ прилагают максимум усилий к выбиванию оккупационных войск на российскую территорию.

Украинские военные призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться. Сейчас представители местных органов власти организовали процесс эвакуации гражданского населения. По информации с места событий, уже эвакуированы более 30 тысяч человек, еще почти 5700 человек (из них 38 детей) не согласились.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно