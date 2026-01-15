"Банзай-атаки" без результата: как Покровское направление стало ловушкой для российских оккупантов

Покровское направление остается наиболее напряженным участком всей линии фронта в войне России против Украины. За минувшие сутки здесь зафиксировано более 40 боевых столкновений — это самый высокий уровень интенсивности боевых действий по всей протяженности российско-украинского фронта.

На Покровском направлении украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филиала и Новопавловки.

По информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, оккупанты пытаются прорваться в северную часть Покровска. Речь идет о районе выше железной дороги. На днях 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7-го корпуса ДШВ отразила атаку более 20 россиян и уничтожила штурмовую группу.

Активные действия противник также пытается вести в районе промышленной зоны на северо-западных окраинах города. Цель противника — накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришино. Однако Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БПЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия...

Стоит отметить, что битва за Покровск все больше превращается в борьбу за логистику и ресурсы, что истощает силы РФ. Уже фактически половина января 2026 года, а бравурные заявления российских оккупантов о взятии под полный контроль Мирнограда, о взятии под контроль Родинского, я уже не говорю о Покровске, не соответствуют действительности. Это свидетельство того, что Силам обороны Украины не просто удается удерживать дальнейшее продвижение оккупантов, но и на отдельных участках успешно контратаковать.

ВСУ провели ряд успешных контратак в районе Родинского и не позволили оккупантам взять под контроль как сам город, так и украинские логистические пути.

Так, недавно, в городе Родинское украинские силы ликвидировали очередной опорный пункт российских войск. Операцию провели бойцы спецподразделения "Омега-Запад" при поддержке подразделений Нацгвардии.

Как видим, несмотря на тяжелые климатические условия, несмотря на невозможность в полной мере использовать тактику "стены дронов", Силы обороны Украины удерживают ситуацию под контролем.

Обращаю внимание, что только за последнюю неделю на Добропольском направлении оккупанты трижды предпринимали попытки прорыва украинской обороны с использованием бронетехники. Речь идет о фактически лобовых атаках — без учета потерь среди личного состава и бронетехники. Более того, сами оккупанты признают, что эти атаки носили фактически самоубийственный характер.

Стоит заметить, что за почти два года боевых действий на Покровском направлении российская армия потеряла около 1 000 единиц бронетехники и более 500 танков.

За весь период боевых действий на Покровском направлении потери российской армии составили около тысячи единиц бронетехники и более 500 танков. На этом участке фронта армия РФ также несет катастрофические потери и личного состава. Потери личного состава на Покровском направлении являются одними из самых серьезных для российской оккупационной армии. Они соизмеримы с численностью личного состава целого Ленинградского военного округа. По данным западных разведслужб, только за октябрь потери российских войск на этом направлении составили около 25 тысяч человек. Это подтвержденные потери, в том числе признанные российской стороной.

"Банзай-атаки" вместо тактики: как российская армия пытается скрывать провалы в Покровске

Обращаю внимание на задокументированные случаи, когда российские штурмовые группы вынуждены сдаваться в плен украинским силам, а операторы FPV-дронов ВС РФ наносят удары по собственным военнослужащим.

Есть зафиксированные эпизоды, когда российские операторы FPV-дронов работают по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен Силам обороны Украины. Фактически происходит уничтожение личного состава собственными силами.

Вместе с тем констатирую, что несмотря на заявления российской пропаганды о полном контроле российскими войсками над городом, Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью Покровска. Несмотря на все фейки российской стороны, по данным, озвученным главнокомандующим ВСУ, Силы обороны Украины имеют устойчивый контроль над около 16 кв. км Покровска при общей площади города около 29 кв. км.

Сейчас основные бои сосредоточены вокруг попыток оккупантов прорваться к ключевым логистическим маршрутам украинских сил. Для этого РФ перебросила на Покровское направление подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии с Запорожского направления. Они вынуждены использовать даже наиболее боеспособные подразделения в формате так называемых "банзай-атак", фактически как "штурмовое мясо". Это еще раз подтверждает, что все заявления о взятии Покровска не соответствуют действительности.

Также добавлю, что российские военные блогеры уже опровергают прежние сообщения о якобы контроле над Мирноградом. Силы обороны Украины присутствуют в Мирнограде, контролируют центральную часть города и ключевые локации, необходимые для ротации личного состава. Все заявления РФ о полном контроле или тактических успехах — это исключительно информационная кампания. Главная цель подобных заявлений — создание иллюзии успехов для внешней аудитории.

Эта информационная составляющая рассчитана фактически на одного человека — президента США. Задача — показать мнимые успехи и усилить переговорные позиции страны-оккупанта для продвижения российского сценария окончания войны.

