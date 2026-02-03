Инфраструктурный террор: по какой схеме оккупанты наносят синхронные удары по теплоснабжению и железной дороге Украины

Страна-агрессор в воскресенье, 1 февраля, атаковала железную дорогу в Днепропетровской области, а также железнодорожную инфраструктуру в Конотопе Сумской области.

Сейчас оккупационные войска изменили приоритеты в выборе целей для обстрелов, перейдя от атак на энергетику к планомерному уничтожению транспортной инфраструктуры Украины. Такая стратегия направлена на одновременное решение военных и психологических задач: блокирование переброски резервов на фронт и создание невыносимых условий для гражданского населения в период зимних холодов.

Под прицелом оказались критические узлы железной дороги, что напрямую влияет на возможность людей покинуть опасные регионы в случае критических нагрузок на энергосистему.

В настоящее время речь идет об ударах по транспортной, логистической инфраструктуре Украины. На момент так называемого энергетического перемирия Российская Федерация сосредоточила основные удары по инфраструктуре "Укрзализныци". Это локомотивные депо, подвижной состав и, соответственно, места ремонта и формирования подвижного состава. Это очень опасная тактика российских оккупантов. То есть речь идет о комплексном огневом воздействии не только на энергетическую инфраструктуру, но и на транспортную компоненту украинской стороны.

Синхронизация атак на теплоснабжение и транспорт имеет целью максимально усложнить жизнь в крупных населенных пунктах, фактически превращая мирных жителей в заложников блэкаута.

Поражение энергетической и угледобывающей инфраструктуры, пунктов хранения газа создают условия для блэкаута. То есть фактического паралича жизнеобеспечения украинских городов на момент максимального прохождения отопительного сезона.

Напомню, что кремлевский диктатор в своем выступлении 30 сентября 2022 года делал акцент на том, что во время Второй мировой войны антигитлеровские союзники использовали тактику ковровых бомбардировок немецких городов Кельн и Дрезден. То есть еще в 2022 году российский диктатор давал понять странам Запада о возможности российских ударов по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре украинских городов. Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и отмечают, что они имеют целенаправленный характер.

При этом оккупанты прекрасно понимают, что большинство граждан городов-миллионников будут пытаться покинуть места проживания, и наносят удары по транспортной части, фактически парализуя возможность проведения эвакуационных мероприятий. Россияне блокируют возможность эвакуации, делая гражданское население фактически заложниками в ситуации, когда нет ни воды, ни тепла.

Примечательно, что паралич гражданского сообщения оккупанты намерены использовать для создания транспортного коллапса, который критически замедлит военную логистику Сил обороны Украины.

Дело в том, что железнодорожным сообщением можно перевозить грузы в гораздо больших объемах, чем автомобильным транспортом. Именно поэтому многие военные грузы в Украине перевозятся по железной дороге.

Расчет делается на том, что "Укрзализныця", которая будет сосредоточена в основном на эвакуационных мероприятиях местного населения, не сможет оперативно перебрасывать военные грузы из западной части страны на восток. И, соответственно, встречные потоки с востока на запад создадут блокаду, то есть фактический затор в транспортном сообщении Украины.

Таким образом россияне провоцируют возможности блокирования не только "Укрзализныци", но и автомобильного транспорта.

Из-за невозможности железнодорожных перевозок эвакуация беженцев и поставки ВСУ переместятся на автодороги, где оба противоположных потока (на восток и на запад) столкнутся и неизбежно вызовут пробки на дорогах, что опять же ухудшит снабжение военных.

Оккупанты рассчитывают, что такая ситуация сразу ухудшает положение на передовой за счет снижения объемов поставок ВСУ. В свою очередь, по замыслу оккупантов, мирное население из-за невозможности проведения эвакуационных мероприятий и обстрелов гражданской инфраструктуры будет оказывать дополнительное влияние на руководство страны, чтобы посадить за стол переговоров на выгодных для РФ условиях.

Генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что российские силы каждую ночь запускают 6–7 ударных дронов-камикадзе типа "Шахед", направляя их на локомотивы. Противник продолжает удары по украинской железной дороге с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями. Враг имеет целью заблокировать основные маршруты, а также пытается заблокировать резервные.

Кроме чисто военных целей, Кремль активно привлекает спецслужбы для расшатывания внутренней ситуации, пытаясь превратить бытовые трудности украинцев в политический инструмент давления.

Активизировались российские спецслужбы, паблики, они пытаются создать ситуацию так называемого искусственного хаоса, или, как они называют, иранский вариант событий, но со спецификой Украины. Удары по инфраструктуре, по мнению россиян, должны вызвать социальные потрясения в Украине с основным требованием окончания войны. К тому же не на условиях украинской стороны, а продвигается тезис: "Лучше плохой мир, чем такая война". Это элемент и военного, и политического давления на украинское руководство для провоцирования социальных бунтов.

