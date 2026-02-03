ВС РФ обстреляли ТЭЦ и ТЭС в восьми областях: что говорят Шмыгаль и ДТЭК о последствиях удара

Вооруженные силы Российской Федерации совершили новое преступление против Украины, ударив по энергетике во время 25-градусных морозов, написал министр энергетики Денис Шмыгаль. Россияне целились по теплостанциям в центральных, северных и восточных регионах страны. Какие украинские области попали под удар и что известно об ударе РФ по ТЭС и ТЭЦ?

В ночь на 3 февраля от удара РФ по энергетике пострадали объекты в восьми областях, говорится в заметке министра в Telegram-канале. Шмыгаль уточнил, что речь идет о ТЭЦ, которые обогревали жителей Киева, Харькова и Днепра. Атаку россиян на энергетические объекты подтвердила также пресс-служба ДТЭК, добавив, что это девятый удар за пять последних месяцев (с октября 2025 по начало февраля 2026).

Министр энергетики сообщил, что РФ во время обстрела использовали дроны, крылатые и баллистические ракеты. Средства поражения ударили по многоэтажкам и теплоцентралям. Отмечается, что целями россияне стали исключительно гражданские объекты, и таким образом Кремль оставил без тепла "сотню тысяч украинских семей".

Відео дня

Удары по энергетике — Шмыгаль об обстреле РФ 3 февраля Фото: Скриншот

Пресс-служба ДТЭК написала, что от российского обстрела пострадало оборудование теплоэлектростанций. Также напоминается, что ТЭС этой компании были под ударом 220 раз и при этом погибло четверо работников (59 — получили ранения).

"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций", — говорится в заметке энергетиков.

Удары по энергетике — детали обстрелов 3 февраля

Отметим, в ночь на 3 февраля состоялся очередной удар ВС РФ по Украине, и, согласно данным мониторинговых каналов, под атакой оказались Киев, Винница, Черкассы, Харьков, Одесса. Россияне запустили по украинцам баллистические и крылатые ракеты, среди них, вероятно, "Циркон", "Искандер", Х-22 и тому подобное. Кроме того, Воздушные силы информировали о налете дронов-камикадзе: ориентировочное количество — 350-500 шт.

Утром 3 февраля глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что под ударом РФ оказались кварталы многоэтажек в столице. Взрывалось почти во всех районах Киева: повреждены дома и АЗС. Между тем в соцсетях написали об ударе РФ по Трипольской Т ЭС и Ладыжинской ТЭС. Ко всему появилось сообщение Немичева, в котором говорилось о серьезных разрушениях ТЭС в Харькове. По словам военного, разрушения настолько масштабные, что трудно говорить о восстановлении.

Напоминаем, Фокус писал о проблемах с противоракетами PAC3 для Patriot, которые с задержкой и в малом количестве идут в США. Аналитики центра CSIS установили, как именно Китай помог РФ изготовить втрое больше "Искандеров", чем в 2023 году.