ЗС РФ обстріляли ТЕЦ та ТЕС у восьми областях: що кажуть Шмигаль і ДТЕК про наслідки удару

Збройні сили Російської Федерації вчинили новий злочин проти України, вдаривши по енергетиці під час 25-градусних морозів, написав міністр енергетики Денис Шмигаль. Росіяни цілились по теплостанціях у центральних, північних та східних регіонах країни. Які українські області потрапили під удар та що відомо про удар РФ по ТЕС та ТЕЦ?

В ніч на 3 лютого від удару РФ по енергетиці постраждали об'єкти у восьми областях, ідеться у дописі міністра у Telegram-каналі. Шмигаль у уточнив, що ідеться про ТЕЦ, які обігрівали жителів Києва, Харкова та Дніпра. Атаку росіян на енергетичні об'єкти підтвердила також пресслужба ДТЕК, додавши, що це дев'ятий удар протягом п'яти останніх місяців (з жовтня 2025 по початок лютого 2026).

Міністр енергетики повідомив, що РФ під час обстрілу використали дрони, крилаті та балістичні ракети. Засоби ураження вдарили по багатоповерхівках та теплоцентралях. Наголошується, що цілями росіяни стали виключно цивільні об'єкти, і таким чином Кремль залишив без тепла "сотню тисяч українських сімей".

Відео дня

Удари по енергетиці — Шмигаль про обстріл РФ 3 лютого Фото: Скриншот

Пресслужба ДТЕК написала, що від російського обстрілу постраждало устаткування теплоелектростанцій. Також нагадується, що ТЕС цієї компанії були під ударом 220 разів і при цьому загинуло четверо працівників (59 — отримали поранення).

"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій", — ідеться у дописі енергетиків.

Удари по енергетиці — деталі обстрілу 3 лютого

Зазначимо, в ніч на 3 лютого відбувся черговий удар ЗС РФ по Україні, і, відповідно до даних моніторингових каналів, під атакою опинились Київ, Вінниця, Черкаси, Харків, Одеса. Росіяни запустили по українцях балістична та крилаті ракети, серед них, ймовірно, "Циркон", "Искандер", Х-22 тощо. Крім того, Повітряні сили інформували про наліт дронів-камікадзе: орієнтовна кількість — 350-500 шт.

Зранку 3 лютого глава Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що під ударом РФ опинились квартали багатоповерхівок у столиці. Вибухало майже всіх районах Києва: пошкоджені будинки та АЗС. Тим часом у соцмережах написали про удар РФ по Трипільській ТЕС та Ладижинській ТЕС. До всього з'явився допис Немічева, у якому ішлося про серйозні руйнування ТЕС у Харкові. Зі слів військового, руйнування настільки масштабні, що вадко говорити про відновлення.

Нагадуємо, Фокус писав про проблеми з протиракетами PAC3 для Patriot, які із затримкою та у замалій кількості ідуть у США. Аналітики центру CSIS встановили, як саме Китай допоміг РФ виготовити утричі більше ракет "Искандер", ніж у 2023 році.