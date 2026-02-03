РФ б'є по Україні дронами та балістикою: вибухи у Києві та Дніпрі, на центр Харкова падають БПЛА

У ніч на 3 лютого російська армія завдала комбінованого удару по Україні, застосовуючи ударні дрони та балістичне озброєння. Вибухи лунали у Харкові, Києві та Дніпрі.

У Харкові удар прийшовся по Слобідському району, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ворог завдав удару по місту балістичною зброєю — влучання у Слобідському районі", — написав Терехов.

За годину до цього у центрі Харкова впав російський дрон "Молнія".

"Маємо влучання ворожого дрону "молнія" у центрі міста. Наразі — без постраждалих", — зазначив Терехов.

Згодом мер Харкова повідомив, що по місту завдали повторнго ракетного удару і знову по Слобідському району.

"Ще один ракетний удар по Харкову і також по Слобідському району! Також на місто йде масована атака ворожих дронів та ракет", — підкреслив Терехов.

Відео дня

Нічна атака на Київ

Водночас кореспондент Фокусу повідомляв про вибухи у Києві, а ЗМІ також писали, що під атакою перебуває Дінпро.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що росіяни вирішили "в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару".

"Наразі надходять відомості про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, закладу освіти в Дніпровському районі — внаслідок атаки. Також маємо повідомлення з Деснянського району. Попередньо, пошкодження господарської забудови", — написав Ткаченко.

ПІсля низки потужних вибухів кореспонденти Фокусу повідомили, що у домівках киян зникло світло.

Зазначимо, що перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БПЛА, які летіли як у напрямку Києва, так і у бік Харкова та Дніпра.

Це ж підтверджували моніторингові телеграм-канали.

"Групи БпЛА продовжують атакувати Дніпро, Київ, Харків. На Київ заходять на малих висотах, будьте уважні", — йшлося у їх повідомленнях.

Рух ударних БПЛА та ракет під час атаки РФ по Україні у ніч на 3 лютого Фото: Соцмережі

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 2 лютого ЗС РФ двічі за добу вдарили по ДТЕК на Дніпропетровщині та пошкодила адміністративні будівлі.

Фокус також писав про те, що у ніч на 3 лютого РФ може здійснити масований обстріл України.