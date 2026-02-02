РФ може здійснити масований обстріл України вже сьогодні: який арсенал у ворога та що буде ціллю

Російські окупанти можуть здійснити масовану ракетно-дронову атаку по Україні вже в ніч на 3 січня. Відповідні попередження оприлюднили декілька моніторингових каналів.

Зокрема, було відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ, що є типовою ознакою потенційної атаки росіян. Про це пише канал "monitor".

Інший моніторинговий канал "ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів" попереджає про можливе застосування бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та винищувачів МіГ-31К.

У ньому також повідомили про загальну кількість ракет, яка може бути використана для атаки:

24 крилатих ракет "Х-101" з 8 бомбардувальників Ту-95МС;

До 24 крилатих ракет "Калібр" з 4-х ракетоносіїв з акваторії Чорного моря;

До 20 балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської, Курської, Ростовської областей, та з Краснодарського Краю та окупованого Криму;

До 14 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської, Ростовської областей та окуповані території Запорізької області;

12 крилатих ракет "Х-101" з 3-х бомбардувальників Ту-160;

До 10 аеробалістичних ракет "Кинджал" з 10 винищувачів МіГ-31К.

Крім того, там назвали можливі цілі атаки:

Білоцерківська ТЕЦ;

Енергетична інфраструктура в районі м.Макарів;

Трипільська ТЕС;

Київська ТЕЦ-3;

Київська ТЕЦ-4;

Київська ТЕЦ-5;

Київська ГЕС;

Енергетична інфраструктура в районі м.Вишгород;

Енергетична інфраструктура в районі м.Чабани;

Енергетична інфраструктура в районі м.Бровари.

Кам'янська ГЕС;

Дніпровська ТЕС;

Енергетична інфраструктура в районі м.Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград;

Криворізька ТЕС.

Черкаська ТЕЦ;

Канівська ГЕС.

Кременчуцька ГЕС;

Нафтогазова інфраструктура у Лубенському, Полтавському, Миргородському районах.

Водночас канал попереджає про можливість атакувати західні регіони України:

Добротвірська ТЕС (Львівщина);

Нафтогазова інфраструктура в районі м.Стрий (Львівщина);

ТЕС в районі м.Калуш (Івано-Франківщина);

Енергетична інфраструктура в/у містах Луцьк, Львів, Ковель, Рівне, Тернопіль.

За даними каналу "monitorwar", ворог готується завдати масованого ракетного та безпілотного удару по території України у цю ніч, або у ніч на 4 лютого. Наразі ворог передислокує стратегічну авіацію та готує безпілотники на пускових локаціях.

Також про можливу атаку попередив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він нагадав, що в Україні діяло енергетичне перемир'я, яке наразі закінчилося, тож тепер ворог може завдати удару в будь-який момент.

"Тому реагуймо на тривоги, особливо на нічні в найближчі дні", — попередив він.

В Україні діяло енергетичне перемир'я

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста впродовж тижня. Путін, за його словами, погодився на цю пропозицію.

Згодом це прокоментував Володимир Зеленський — за його словами, офіційних домовленостей щодо припинення ударів по енергооб'єктах між Росією та Україною не було, проте Київ готовий їх дотримуватися.

У NYT повідомили, що досягнення енергетичного перемир'я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів в ході тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що енергетичне перемир'я триватиме до 1 лютого.

В Україні попереджали про атаку

Раніше Володимир Зеленський попереджав з посиланням на дані української розвідки, що росіяни готуються до нового удару. Інформацію про те, що російські окупанти можуть завдати удар по енергосистемі України найближчими днями, коли погіршиться погода, підтверджував і віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Про масовану атаку наприкінці тижня попереджали й моніторингові канали. Очікується, що атака може бути проведена у два етапи: ударів буде завдано у різні дні. Першим етапом буде завдання удару по столиці, який, на думку ворога, має стати вирішальним для енерго- та теплопостачання Києва. Другим етапом стане атака по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.