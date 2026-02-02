РФ може здійснити масований обстріл України вже сьогодні: який арсенал у ворога та що буде ціллю
Російські окупанти можуть здійснити масовану ракетно-дронову атаку по Україні вже в ніч на 3 січня. Відповідні попередження оприлюднили декілька моніторингових каналів.
Зокрема, було відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ, що є типовою ознакою потенційної атаки росіян. Про це пише канал "monitor".
Інший моніторинговий канал "ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів" попереджає про можливе застосування бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та винищувачів МіГ-31К.
У ньому також повідомили про загальну кількість ракет, яка може бути використана для атаки:
- 24 крилатих ракет "Х-101" з 8 бомбардувальників Ту-95МС;
- До 24 крилатих ракет "Калібр" з 4-х ракетоносіїв з акваторії Чорного моря;
- До 20 балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської, Курської, Ростовської областей, та з Краснодарського Краю та окупованого Криму;
- До 14 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської, Ростовської областей та окуповані території Запорізької області;
- 12 крилатих ракет "Х-101" з 3-х бомбардувальників Ту-160;
- До 10 аеробалістичних ракет "Кинджал" з 10 винищувачів МіГ-31К.
Крім того, там назвали можливі цілі атаки:
- Білоцерківська ТЕЦ;
- Енергетична інфраструктура в районі м.Макарів;
- Трипільська ТЕС;
- Київська ТЕЦ-3;
- Київська ТЕЦ-4;
- Київська ТЕЦ-5;
- Київська ГЕС;
- Енергетична інфраструктура в районі м.Вишгород;
- Енергетична інфраструктура в районі м.Чабани;
- Енергетична інфраструктура в районі м.Бровари.
- Кам'янська ГЕС;
- Дніпровська ТЕС;
- Енергетична інфраструктура в районі м.Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград;
- Криворізька ТЕС.
- Черкаська ТЕЦ;
- Канівська ГЕС.
- Кременчуцька ГЕС;
- Нафтогазова інфраструктура у Лубенському, Полтавському, Миргородському районах.
Водночас канал попереджає про можливість атакувати західні регіони України:
- Добротвірська ТЕС (Львівщина);
- Нафтогазова інфраструктура в районі м.Стрий (Львівщина);
- ТЕС в районі м.Калуш (Івано-Франківщина);
- Енергетична інфраструктура в/у містах Луцьк, Львів, Ковель, Рівне, Тернопіль.
За даними каналу "monitorwar", ворог готується завдати масованого ракетного та безпілотного удару по території України у цю ніч, або у ніч на 4 лютого. Наразі ворог передислокує стратегічну авіацію та готує безпілотники на пускових локаціях.
Також про можливу атаку попередив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він нагадав, що в Україні діяло енергетичне перемир'я, яке наразі закінчилося, тож тепер ворог може завдати удару в будь-який момент.
"Тому реагуймо на тривоги, особливо на нічні в найближчі дні", — попередив він.
В Україні діяло енергетичне перемир'я
29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста впродовж тижня. Путін, за його словами, погодився на цю пропозицію.
Згодом це прокоментував Володимир Зеленський — за його словами, офіційних домовленостей щодо припинення ударів по енергооб'єктах між Росією та Україною не було, проте Київ готовий їх дотримуватися.
У NYT повідомили, що досягнення енергетичного перемир'я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів в ході тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що енергетичне перемир'я триватиме до 1 лютого.
В Україні попереджали про атаку
Раніше Володимир Зеленський попереджав з посиланням на дані української розвідки, що росіяни готуються до нового удару. Інформацію про те, що російські окупанти можуть завдати удар по енергосистемі України найближчими днями, коли погіршиться погода, підтверджував і віцепрем'єр Олексій Кулеба.
Про масовану атаку наприкінці тижня попереджали й моніторингові канали. Очікується, що атака може бути проведена у два етапи: ударів буде завдано у різні дні. Першим етапом буде завдання удару по столиці, який, на думку ворога, має стати вирішальним для енерго- та теплопостачання Києва. Другим етапом стане атака по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.