Росія погодилася не бити по енергосистемі України до 1 лютого, — Пєсков

У Кремлі підтвердили те, що Росія погодилася на енергетичне перемир'я, під час якого РФ не битиме по Україні, на прохання Трампа. Однак діятиме воно до 1 лютого, коли запланований пік морозів в Україні.

Перемир'я ухвалене нібито для забезпечення "сприятливих умов для перемовин". Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомило "РИА Новости".

"Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням Трампа", — заявив Пєсков.

Після 1 лютого в Україні буде пік морозів

Раніше в ДСНС попередили про червоний рівень небезпеки на 1-3 лютого через прийдешні морози. За даними рятувальників, найхолодніше буде в Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, де морози очікуються від -20 до -27. У Києві температура складатиме -20 -25 градусів.

Це підтверджують і інші синоптики. Зокрема Наталка Діденко повідомила, що 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20-28 градусів і подекуди нижче. Крім того, еколог Олександр Соколенко попередив, що найближчими днями в Україну знову повернуться сильні морози, і в деяких регіонах, зокрема в столиці, температура може опуститися до -27. А за прогнозами Укргідрометцентру, температура може сягати -30 у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Енергетичне перемир'я — що відомо

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста впродовж тижня. Путін, за його словами, погодився на цю пропозицію.

Згодом це прокоментував Володимир Зеленський — за його словами, офіційних домовленостей щодо припинення ударів по енергооб'єктах між Росією та Україною не було, проте Київ готовий їх дотримуватися.

У NYT повідомили, що досягнення енергетичного перемир'я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів в ході тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Росія готується до масованої атаки по Україні

Раніше Володимир Зеленський попереджав з посиланням на дані української розвідки, що росіяни готуються до нового удару. Інформацію про те, що російські окупанти можуть завдати удар по енергосистемі України найближчими днями, коли погіршиться погода, підтверджував і віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Про масовану атаку наприкінці тижня попереджали й моніторингові канали. Очікується, що атака може бути проведена у два етапи: ударів буде завдано у різні дні. Першим етапом буде завдання удару по столиці, який, на думку ворога, має стати вирішальним для енерго- та теплопостачання Києва. Другим етапом стане атака по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.