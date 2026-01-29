В Україні очікуються морози до -30: оголошено червоний рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про нову хвилю похолодання. Місцями морози сягнуть -30 градусів.

Істотне зниження температури повітря очікується в Україні 1-3 лютого, повідомили в ДСНС із посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Найхолодніше буде в Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, де морози очікуються від -20 до -27. У Києві похолодає до -20 -25 градусів.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть від -15 до -22.

"Місцями мороз сягне мінус 30º (III рівень небезпеки, червоний)", — зазначили рятувальники.

У середу і четвер (4-5 лютого) очікується поступове послаблення морозів із заходу і південного заходу країни.

Також у ДСНС наголосили, що сьогодні, 29 січня, і до кінця дня в Києві та області збережеться туман, а видимість буде 200-500 метрів. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Водіїв і пішоходів просять бути уважними у зв'язку з погодними умовами та обмеженою видимістю.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму свіжому прогнозі теж говорить про похолодання.

"Протягом 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити в нічні години -20-28 градусів і нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів — із 5-го лютого", — пише вона.

Такою буде синоптична ситуація над Україною 2 лютого Фото: facebook / Наталья Диденко

Раніше про суттєве похолодання говорив і еколог Олександр Соколенко. Друга хвиля морозів зумовлена все тим же Азійським циклоном, який панував над Україною в січні. Коли прийде потепління, він говорити не береться, але припускає, що морози можуть ослабнути не раніше середини лютого.

За словами начальниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені, вкрай низькі температури будуть в Україні від початку і щонайменше до 5 лютого.