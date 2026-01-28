В Україну знову йдуть холоди: де вдарять морози до -20

Довгоочікуване потепління в Україні буде вкрай недовгим. Уже з п'ятниці повернуться морози, і місцями температура опуститься до -20.

Початок лютого буде холодним, і щонайменше до 5 числа переважатимуть низькі температури, розповіла в коментарі УНІАН начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, особливо відчують нову хвилю похолодання захід, північ і центральні області.

"Може бути, якщо при проясненнях, місцями 20 градусів морозу, а так — від -13 до -18 градусів вночі", — уточнила синоптик.

Удень стовпчики термометра показуватимуть -8 -14 градусів. Тобто, констатує Голеня, повернуться ті ж показники, що були і в січні.

На півдні та сході буде тепліше, і морози будуть відносно невеликими.

"Денна температура — близько нуля або зовсім слабкий мінус", — зазначила метеорологиня.

Раніше про нове похолодання говорив і еколог Олександр Соколенко. Він вказав на те, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який також називають Азійським, бо формуватися він може над Сибіром, Монголією або Китаєм.

Цей антициклон витісняє теплі атмосферні фронти, які надходять з Атлантики, роблячи наші зими "теплими", і заважає рухатися у східному напрямку.

Нагадаємо, у Києві через перебої з опаленням після російських масованих обстрілів відбуваються прориви труб, а вода швидко замерзає на морозі. У соцмережах поширюються відео з автомобілями, які, як стверджується, вмерзли в лід біля одного з київських будинків.

Також повідомлялося, що через морози власники дизельних авто масово їдуть на СТО через почастішання поломок. Причина — неправильно підібране паливо.