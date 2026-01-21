В Україні масово ламаються дизельні автомобілі: експерти назвали причину (відео)

Сильні морози впливають на якість палива, через що власники дизельних автомобілів "влітають" на ремонти. Експерти визнають наявність проблеми і кажуть, що вона масштабна.

Причина — запарафінене пальне, пише "Телеграф". Дизельне пальне містить парафін, який за низьких температур кристалізується, утворюючи воскоподібні частинки, які забивають паливні фільтри, що призводить до втрати потужності, проблем із запуском двигуна і його зупинки.

Машини, постоявши на морозі, не заводяться, оскільки фільтри забиваються парафіном, і єдиний вихід — СТО та заміна фільтра, що обходиться в кращому разі у півтори тисячі гривень, а за серйозніших проблем може коштувати і десятки тисяч.

Як стверджують журналісти, в автосервісах — аншлаг із дизельних авто. За словами автомеханіка Євгена Матвійчука, проблема з парафіном у дизельному паливі нині дуже поширена, і навіть преміальні АЗС не гарантують захист.

Щоб завести авто у випадку запарафінювання пального, його потрібно спочатку відігріти, а потім гнати на СТО для заміни паливного фільтра.

"Зливаємо частину солярки, додаємо антигель, гас, хто там хоче — бензин додається в дизель, ну це такий вандальний метод. Дозаправляється солярка, щоб вона змішалася", — пояснив Євген.

Скільки коштує вирішити проблему

Нестачі в дизельних авто, які стоять у черзі на ремонт, на СТО не відчувають: холоди зробили свою роботу. Щоб відігріти машину, її залишають на ніч у теплому боксі, а це — близько 500 грн. Заміна паливного фільтра — від 1500 грн.

Це — найскромніший прайс, який не передбачає наявність інших проблем у двигуні. Якщо ж автомобілю потрібен ремонт форсунок, паливного насоса високого тиску або інших агрегатів паливної системи, то це може вилитися в десятки тисяч гривень ремонту.

Як зрозуміти, що в авто проблема з паливом

Матвійчук назвав найбільш впізнавані "симптоми" замерзання дизеля:

"Якщо дизельний двигун не набирає нормально обертів, пропала тяга і машина ледь працює на холостих, це, найімовірніше, означає, що підмерзла паливна система. Запарафінився фільтр, підсмоктує повітря, десь магістраль замерзла. У такому разі потрібно одразу шукати тепле місце, додавати антигель і не глушити машину, за можливості краще залишати на холостому ходу. Бо у зворотному напрямку, від паливного насоса високого тиску, пальне якщо йде, то воно вже тепле. І трохи розігріває паливо в баку".

Якщо це вже сталося, потрібно шукати або СТО, або теплий бокс, де б машина могла відігрітися, а також міняти паливний фільтр і додавати присадку перед заправкою.

Літній дизель замість зимового?

Наявність вищезгаданої проблеми у дизельних авто "Телеграфу" підтвердив і паливний експерт Леонід Косянчук. Він підкреслює, що зимовий дизель коштує трохи дорожче, і відповідальні компанії додають у нього антигелеві присадки, які перешкоджають замерзанню і, відповідно, утворенню парафіну.

Однак він не виключає, що на АЗС продають і літній дизель, хоча не повинні цього робити.

"Він якраз призначений для температур до мінус 10, мінус 15 градусів. Нормальні компанії витрачають гроші, додають дорогу антигелеву присадку, і вона тримається. А якщо машина стоїть на вулиці, дійсно можуть бути проблеми", — пояснив Косянчук.

Експерт констатує, що ніхто не перевіряє, на яких АЗС справді зимовий дизель, а в кого тільки написано, що зимовий.

Щоб зберегти авто і не потрапляти на ремонти через пальне, Косянчук рекомендує автовласникам купувати антигелеву присадку і заливати її самостійно під час заправки.

"Не може бути шкідливо для авто, якщо ти заправився справді справжнім зимовим дизелем із присадками, та ще й долив додатково. Фактично передозування там не вийде".

Як зрозуміти, що дизель дійсно зимовий?

Косянчук підкреслює, що в паспорті зимового дизеля зазвичай пишуть -22 градуси. Існує і так звана арктична солярка, яка витримує до -35 градусів. Однак співрозмовник видання не впевнений, що на українських АЗС є таке пальне.

Тому водіям дизельних авто потрібно або регулярно додавати присадки самостійно, або готувати гаманець до чергових витрат на СТО щоразу, коли температура опускається нижче нуля.

