В Украине массово ломаются дизельные автомобили: эксперты назвали причину (видео)

Сильные морозы влияют на качество топлива, из-за чего владельцы дизельных автомобилей "влетают" на ремонты. Эксперты признают наличие проблемы и говорят, что она масштабна.

Причина – запарафиненное горючее, пишет "Телеграф". Дизельное топливо содержит парафин, который при низких температурах кристаллизуется, образуя воскоподобные частицы, забивающие топливные фильтры, что приводит к потере мощности, проблемам с запуском двигателя и его остановке

Машины, постояв на морозе, не заводятся, поскольку фильтры забиваются парафином, и единственный выход – СТО и замена фильтра, что обходится в лучшем случае в полторы тысячи гривен, а при более серьезных проблемах может стоить и десятки тысяч.

Как утверждают журналисты, в автосервисах – аншлаг из дизельных авто. По словам автомеханика Евгения Матвийчука, проблема с парафином в дизельном топливе сейчас очень распространена, и даже премиальные АЗС не гарантируют защиту.

Чтобы завести авто в случает запарафинивания горючего, его нужно сначала отогреть, а затем гнать на СТО для замены топливного фильтра.

"Сливаем часть солярки, добавляем антигель, керосин, кто там хочет – бензин добавляется в дизель, ну это такой вандальный метод. Дозаправляется солярка, чтобы она смешалась", – объяснил Евгений.

Сколько стоит решить проблему

Недостатка в дизельных авто, которые стоят в очереди на ремонт, на СТО не испытывают: холода сделали свою работу. Чтобы отогреть машину, ее оставляют на ночь в теплом боксе, а это – около 500 грн. Замена топливного фильтра – от 1500 грн.

Это – самый скромный прайс, который не предусматривает наличие других проблем в двигателе. Если же автомобилю нужен ремонт форсунок, топливного насоса высокого давления или других агрегатов топливной системы, то это может вылиться в десятки тысяч гривен ремонта.

Как понять, что у авто проблема с топливом

Матвийчук назвал наиболее узнаваемые "симптомы" замерзания дизеля:

"Если дизельный двигатель не набирает нормально обороты, пропала тяга и машина едва работает на холостых, это, скорее всего, означает, что подмерзла топливная система. Запарафинился фильтр, подсасывает воздух, где-то магистраль замерзла. В таком случае нужно сразу искать теплое место, добавлять антигель и не глушить машину по возможности лучше оставлять на холостом ходу. Потому что в обратном направлении, от топливного насоса высокого давления, горючее если идет, то оно уже теплое. И немного разогревает топливо в баке".

Если это уже случилось, нужно искать либо СТО, либо теплый бокс, где бы машина могла отогреться, а также менять топливный фильтр и добавлять присадку перед заправкой.

Летний дизель вместо зимнего?

Наличие вышеупомянутой проблемы у дизельных авто "Телеграфу" подтвердил и топливный эксперт Леонид Косянчук. Он подчеркивает, что зимний дизель стоит немного дороже, и ответственные компании добавляют в него антигелевые присадки, которые препятствуют замерзанию и, соответственно, образованию парафина.

Однако он не исключает, что на АЗС продают и летний дизель, хотя не должны этого делать.

"Он как раз предназначен для температур до минус 10, минус 15 градусов. Нормальные компании тратят деньги, добавляют дорогостоящую антигелевую присадку, и она держится. А если машина стоит на улице, действительно могут быть проблемы", — объяснил Косянчук.

Эксперт констатирует, что никто не проверяет, на каких АЗС действительно зимний дизель, а у кого только написано, что зимний.

Чтобы сохранить авто и не попадать на ремонты из-за топлива, Косянчук рекомендует автовладельцам покупать антигелевую присадку и заливать ее самостоятельно при заправке.

"Не может быть вредно для авто, если ты заправился действительно настоящим зимним дизелем с присадками, и еще долил дополнительно. Фактически передозировка там не получится".

Как понять, что дизель действительно зимний?

Косянчук подчеркивает, что в паспорте зимнего дизеля обычно пишут -22 градуса. Существует и так называемая арктическая солярка, которая выдерживает до -35 градусов. Однако собеседник издания не уверен, что на украинских АЗС есть такое горючее.

Поэтому водителям дизельных авто нужно либо регулярно добавлять присадки самостоятельно, либо готовить кошелек к очередным затратам на СТО всякий раз, когда температура опускается ниже нуля.

