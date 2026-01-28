В Украину снова идут холода: где ударят морозы до -20

Долгожданное потепление в Украине будет крайне недолгим. Уже с пятницы вернутся морозы, и местами температура опустится до -20.

Начало февраля будет холодным, и минимум до 5 числа будут преобладать низкие температуры, рассказала в комментарии УНИАН начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, особенно почувствуют новую волну похолодания запад, север и центральные области.

"Может быть, если при прояснениях, местами 20 градусов мороза, а так – от -13 до -18 градусов ночью", – уточнила синоптик.

Днем столбики термометра будут показывать -8 -14 градусов. То есть, констатирует Голеня, вернутся те же показатели, что были и в январе.

На юге и востоке будет теплее, и морозы будут относительно небольшими.

"Дневная температура – ​​около нуля или совсем слабый минус", – отметила метеоролог.

Ранее о новом похолодании говорил и эколог Александр Соколенко. Он указал на то, что на смену южным циклонам с арктическим холодом на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который также называют Азиатским, потому что формироваться он может над Сибирью, Монголией или Китаем.

Этот антициклон вытесняет теплые атмосферные фронты, которые поступают из Атлантики, делая наши зимы "теплыми", и мешает двигаться в восточном направлении.

Напомним, в Киеве из-за перебоев с отоплением после российских массированных обстрелов происходят прорывы труб, а вода быстро замерзает на морозе. В соцсетях распространяются видео с автомобилями, которые, как утверждается, вмерзли в лед возле одного из киевских домов.

Также сообщалось, что из-за морозов владельцы дизельных авто массово едут на СТО из-за участившихся поломок. Причина – неправильно подобранное топливо.