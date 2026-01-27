"Машины вмерзли в лед": в соцсетях показали последствия сильных морозов в Киеве (видео)

В Киеве из-за перебоев с отоплением после российских массированных обстрелов происходят прорывы труб, а вода быстро замерзает на морозе. В соцсетях распространяются видео с автомобилями, которые, как утверждается, вмерзли в лед возле одного из киевских домов.

Видео последствий морозов в Киеве опубликовал местный житель на YouTube канале "ТоЛсТяК". В ролике, датированном 20 января, можно увидеть несколько автомобилей, скованных льдом.

В видео автор рассказывает, что хочет показать проблемы, с которыми сталкиваются киевляне из-за отключения света и морозов, и подходит к большой замерзшей луже.

"Вот у них такая история: все течет и не могут сделать. Машины вмерзли в лед", — говорит он.

Также этот ролик опубликован на странице аккаунта asdfg7419 в TikTok. Владелец аккаунта утверждает, что инцидент произошел "на Академе" — предположительно, речь идет о станции метро "Академгородок" в Святошинском районе на правом берегу.

Відео дня

Предположительно, автомобили в Киеве вмерзли в лед возле станции "Академгородок" Фото: скриншот

Также комментаторы спросили, как машины вмерзли в лед, и автор ответил, что это произошло, когда из дома сливали воду, чтобы она не замерзла в трубах во время отключения отопления.

По словам автора видео, авто вмерзли в воду, которую сливали из отопительных труб Фото: скриншот

Напомним, 27 января в соцсетях также сообщали о прорывах труб в Киеве: в частности в пабликах распространяли видео аварийной ситуации на Подоле, где подъезд затопило горячей водой, и из-за сильного напора воды обвалился потолок.

Морозы также сковали Одессу — там улицы и тротуары покрыл настолько ровный лед, что по нему можно передвигаться на коньках. СМИ сообщают о многочисленных обращениях горожан в травмпункты. Также в городе под тяжестью льда падают деревья и крупные ветки.

