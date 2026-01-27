В Одессе из-за гололеда передвигаются на коньках, – соцсети (видео)

Гололед в Одессе существенно усложнил передвижение по улицам и тротуарам для местных жителей.

Дошло до того, что очевидцы сняли на камеру, как парень на коньках подъезжает к маршрутке, после чего запрыгивает в нее, чтобы продолжить свой путь уже более традиционным способом. Соответствующее видео опубликовал один из местных пабликов.

"Единственное нормальное средство передвижения в Одессе сейчас", – говорится в подписи.

Накануне журналисты "ТСН" сообщали, что из-за гололедицы в одесских травмпунктах – настоящий аншлаг. Только за первую половину дня в больницы обратились более ста человек. Также в городе фиксировали многочисленные падения деревьев и больших веток, которые е выдерживали тяжести льда.

Відео дня

Гололед в Одессе сегодня был и в прогнозе погоды. Кроме того, "Думская" предупреждала, что из-за сильного порывистого ветра и осадков 27 января возможно падение ветвей и кабелей, поэтому следует осторожно передвигаться под деревьями.

Одесситам категорически не рекомендуют оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников. Отдельно отмечается опасность пребывания в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море значительно усиливается минная опасность, поэтому выход на побережье крайне рискован для жизни.

Обстрел Одессы 27 января

Ночью 27 января Одесса пережила очередной массовый обстрел со стороны ВС РФ. В городе разрушены или повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, а также объект ДТЭК. В области ввели графики отключений света.

По состоянию на 14:55 уже известно о трех погибших. Еще 35 человек получили ранения разной степени тяжести. Из них 12 госпитализированы, в том числе одна беременная женщина и двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.