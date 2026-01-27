В Одесской области ввели графики отключения света: где и когда не будет электроэнергии (фото)

27 января компания ДТЭК ввела графики плановых отключений электроэнергии для части Одессы и отдельных районов Одесской области. По сообщению компании, они действуют только там, где техническое состояние сетей позволяет проводить такие ограничения.

Об этом стало известно в Telegram-канале ДТЭК. Кроме этого, в сообщении отметили, что в самом городе, районе и некоторых районных центрах Одесской области до сих пор действуют аварийные отключения, и они могут не совпадать с обнародованными графиками.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — отметили в заметке.

Как сообщили в НЭК "Укрнерго" сегодня утром, из-за последствий российских обстрелов энергосистема Украины работает в сложных условиях, и в нескольких областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Предварительно опубликованные графики отключений в этих регионах пока не действуют. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Как отмечают в заметке, аварийные отключения отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — добавили в публикации.

Напомним, что накануне компания ДТЭК обнародовала графики отключений для Днепропетровской и Киевской областей. В частности, у потребителей некоторых групп не будет света более 18 часов.

Также Фокус писал, что этой ночью Вооруженные Силы РФ атаковали ударными БпЛА Одесскую область. На данный момент в городе зафиксировано много разрушений, а около 22 человек получили травмы.