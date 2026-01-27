На Одещині запровадили графіки відключення світла: де і коли не буде електроенергії (фото)

27 січня компанія ДТЕК запровадила графіки планових відключень електроенергії для частини Одеси та окремих районів Одеської області. За повідомленням компанії, вони діють лише там, де технічний стан мереж дозволяє проводити такі обмеження.

Про це стало відомо у Telegram-каналі ДТЕК. Окрім цього, у повідомленні зауважили, що у самому місті, районі та деяких районних центрах Одещини досі діють аварійні відключення, і вони можуть не збігатися з оприлюдненими графіками.

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — зауважили у дописі.

Як повідомили в НЕК "Укрнерго" сьогодні вранці, через наслідки російських обстрілів енергосистема України працює у складних умовах, і в кількох областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Попередньо опубліковані графіки відключень у цих регіонах наразі не діють. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Як зазначають в дописі, аварійні відключення скасують, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується.

"Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", — додали в публікації.

Нагадаємо, що напередодні компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень для Дніпропетровської та Київської областей. Зокрема, у споживачів деяких груп не буде світла понад 18 годин.

Також Фокус писав, що цієї ночі Збройні Сили РФ атакували ударними БпЛА Одеську область. Наразі в місті зафіксовано багато руйнувань, а близько 22 людей зазнали травм.