Графіки відключень світла на 27 січня: хто сидітиме без електроенергії понад 18 годин

У вівторок, 27 січня, у споживачів деяких груп не буде світла понад 18 годин. Електроенергію вимикатимуть у всіх регіонах по 3 рази на добу, подекуди світла не буде понад 18 годин.

По всій Україні 27 січня запроваджуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів через наслідки попередніх російських ударів дронами та ракетами по енергооб'єктах. У ДТЕК оприлюднили графіки для Дніпропетровської та Київської областей.

Водночас в Укренерго наголосили, що ситуація в енергетичній системі може змінюватися через низку чинників. Актуальний час відключень за конкретними адресами радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні та стежити за оновленнями ДТЕК.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 27 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 27 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 27 січня

Графіки відключень світла у Київській області на 27 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 27 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 27 січня

Як відключатимуть світло у Києві 27 січня

На момент публікації ДТЕК не поширював графіки відключень світла для Києва на 27 січня. У столиці ситуація з електропостачанням та теплопостачанням залишається напруженою внаслідок масованих ударів РФ по об'єктах інфраструктури.

Графіки відключень світла на 27 січня в інших регіонах України

У вівторок у Полтавській області також запроваджуються графіки погодинних відключень. За інформацією енергетиків, обмеження запроваджуватимуть в обсязі 4-4,5 черг.

Скриншот | графіки відключень світла у Полтавській області 27 січня

Також графіки оприлюднили для Хмельницької, Житомирської, Тернопільської областей. У багатьох споживачів світла не буде понад пів дня.

Графіки відключення світла у Хмельницькій області 27 січня

Графік відключень світла у Житомирській області 27 січня

Графік відключень світла для Тернопільської області 27 січня

