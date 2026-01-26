Можна з тваринами: що пропонують "Вагони незламності" на Київщині
У Київській області працюють 19 "Вагонів незламності". Це мобільні пункти обігріву, облаштованих на базі залізничних вагонів "Укрзалізниці".
"Вагони незламності" розгорнули у Фастові, Броварах, Борисполі, Василькові, Вишневому, Бучі, Бородянці, Ірпені та Білій Церкві, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
В повідомленні зауважили, що ініціативу реалізовано завдяки співпраці Міністерства розвитку громад та територій України, "Укрзалізниці" та Київської ОВА з метою підтримки жителів Київщини у складних умовах, спричинених ворожими атаками.
У кожному з таких вагонів є опалення, можливість зарядити телефони та інші гаджети, холодильник і мікрохвильовка, стабільний зв’язок через Starlink, дитяче купе з іграми, книжками та мультфільмами, а також окремі pet-friendly купе для тих, хто прийде із домашніми улюбленцями.
Окрім "Вагонів незламності" в Київській області функціонують ще 495 Пунктів незламності, а також додатково працюють 11 наметів ДСНС. У цих локаціях можна зігрітися, скористатися інтернетом, випити гарячого чаю та підзарядити телефони й інші електронні пристрої.
З адресами Пунктів незламності в кожній громаді Київської області можна ознайомитися на офіційних сторінках громад, на сайті КОДА за посиланням або у чатботі https://t.me/kyivregion_bot.
Також інформація про роботу стаціонарних Пунктів незламності доступна на сайті nezlamnist.gov.ua та в застосунку "Дія".
Нагадаємо, у МВС та ДСНС розповідали, які електроприлади можна заряджати у Пунктах незламності. Так, зарядні станції можна заряджати тільки якщо дозволять чергові.
А у Києві облаштовують мобільні опорні пункти. Один із них розташований у дворі багатоповерхівок у Деснянському районі. На Троєщині, зокрема біля ТРЦ "Район", почали встановлювати пункти ночівлі для громадян.