Екофлоу під питанням: в МВС розповіли, яку техніку можна заряджати у Пунктах незламності

У МВС та ДСНС нагадали, що Пункти незламності працюють, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. А тому використовувати тамтешні ресурси треба ощадливо.

Пункти незламності набули популярності із початку повномасштабної війни із Росією, особливо цієї зими, коли росіяни посилили удари по енергетичним об'єктам. Тому в МВС та ДСНС розповіли, як правильно ними користуватись.

"У пріоритеті – заряджання базових пристроїв: телефонів, ноутбуків, ліхтариків. Також можна заряджати протези та медичні прилади (наприклад, інгалятори й слухові апарати)", - розповіли в МВС

А от потужніші пристрої, як-от зарядні станції, принести та підзарядити у Пунктах незламності можна лише за погодженням із черговими на місці.

Використання більшості побутових приладів зазвичай не дозволяється, адже вони створюють значне навантаження на генератори: зокрема фени, праски, техніка з двигунами.

"Усе залежить від технічних можливостей конкретного пункту – потужності генератора чи інших резервних джерел живлення", - сказано у повідомленні.

Також у МВС зазначають, що окремого нормативного акта, який би чітко визначав допустиму потужність пристроїв, наразі немає. Тому чергові на місцях самостійно оцінюють ситуацію, щоб електроенергії вистачило всім, хто її потребує: "рятувальники в Пунктах Незламності ДСНС роблять усе можливе, щоб підтримати кожного".

Нагадаємо, 19 січня прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про запровадження Пунктів незламності нового стандарту, які працюватимуть довше, матимуть запас води, електроенергії та навіть спальні місця.

А на початку січня, коли в Берліні стався блекаут через підпал на електричних лініях, українці відкрили у німецькій столиці Пункт незламності.