В Україні з'являться "опорні" Пункти незламності зі спальними місцями: подробиці

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про запровадження Пунктів незламності нового стандарту, які працюватимуть довше, матимуть запас води, електроенергії та навіть спальні місця.

"Посилюємо мережу Пунктів незламності та врегульовуємо їхню роботу в умовах послаблення комендантської години. У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися – навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів", — розповіла Юлія Свириденко у Telegram-каналі.

Для цього Уряд ухвалив зміни до порядку організації та функціонування Пунктів незламності.

Відтепер з'являються опорні пункти, які зможуть працювати довше, понад 48 годин безперервно, матимуть необхідний запас води й електроенергії, стабільний зв'язок, за потреби – облаштовані спальні місця.

Відео дня

"Опорні пункти будуть розгортатися з урахуванням кількості населення. За потреби кількість спальних місць у них може бути збільшена", - зауважила Свириденко.

У постанові Кабміну також визначили, скільки людей одночасно мають вміщати такі пункти залежно від розміру міста:

30-100 тисяч жителів — до 100 осіб;

100-500 тисяч — 100–300 осіб;

понад 500 тисяч — не менше 300 осіб.

Свириденко додала, що станом на сьогодні, по всій країні в постійному режимі працює 10 676 тисяч Пунктів незламності, якими від початку січня вже скористалися 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі готові до відкриття у разі потреби.

Нагадаємо, у зв’язку із запровадженням надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в окремих містах України було частково послаблено комендантську годину. Через це сервіси таксі, зокрема Uklon та Bolt, оголосили про відновлення роботи під час нічних обмежень у Києві.

Також у Києві, енергоінфраструктура якого перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, розгортають не тільки "пункти незламності", а й мобільні кухні, щоб забезпечити людей гарячою їжею. Наразі у столиці працює вже 41 мобільна кухня, ще 40 — у резерві і можуть бути задіяні в разі потреби