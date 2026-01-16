Таксі у Києві повертаються до цілодобової роботи, однак є обмеження: деталі

У зв’язку із запровадженням надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в окремих містах України було частково послаблено комендантську годину. Через це сервіси таксі, зокрема Uklon та Bolt, оголосили про відновлення роботи під час нічних обмежень у Києві.

Зокрема, як повідомила компанія Uklon, відповідне рішення ухвалили за погодженням із міською владою. У компанії зазначили, що з 17 січня сервіс знову прийматиме замовлення в столиці цілодобово, у тому числі в період дії комендантської години. Відновлення роботи стало можливим після узгодження порядку пересування транспорту в умовах часткового послаблення обмежень, запроваджених через ситуацію в енергетиці.

Згідно з оновленими правилами, під час комендантської години дозволяється пересування автомобільним транспортом, а водії можуть працювати через мобільний застосунок. Поїздки передбачені для нагальних потреб, зокрема для відвідування медичних закладів, пунктів незламності, вокзалів або доставлення необхідних речей.

"Зараз кожна нічна поїздка — це не просто замовлення, а допомога містянам дістатися пунктів незламності, медзакладів, вокзалу, домівки чи просто відвезти продукти або медикаменти близьким", — йдеться в дописі.

Крім того, про відновлення роботи в Києві під час комендантської години повідомила й компанія Bolt. У сервісі зазначили, що рішення також погоджене з міською владою та стосується можливості здійснення нічних поїздок у разі необхідності.

У Bolt, як і в Uklon, наголосили, що комендантська година залишається заходом безпеки, тому користуватися послугами таксі вночі рекомендують лише за нагальної потреби, з обов’язковим дотриманням сигналів повітряної тривоги. Замовлення авто здійснюється через застосунок Bolt у звичному режимі.

Напередодні начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що провів нараду з керівниками районних державних адміністрацій та профільними посадовцями. Під час зустрічі обговорили низку ключових питань, зокрема можливість цілодобової роботи пунктів незламності, створених за участі бізнесу, а також організацію пересування киян у нічний час. За словами очільника КМВА, напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд Ради оборони Києва.

"Ситуацію тримаю на особистому контролі. Працюємо, щоб у кожному домі були світло і тепло, а місто вистояло в цих умовах", — додав посадовець.

Раніше Фокус писав, що Уряд дозволив рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Також ЗМІ зазначали, що представники платформ Bolt, Uklon та Uber звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка з проханням надати їм дозвіл на роботу таксі у комендантську годину.

Нагадаємо, що ще в серпні 2025 року журналісти викрили у Києві "сірий" ринок нічного таксі. Зокрема, водії мали спецдозволи на пересування автомобілем у комендантську годину, однак не були військовими та не належали до інших груп, визначених законом, які мають право на пересування столицею України уночі.