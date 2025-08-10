Журналісти викрили "сірий" ринок нічного таксі в Києві: в КМВА назвали це "загрозою" (відео)

У Києві працює "сірий" ринок нічного таксі, водії якого отримали спецдозволи на пересування автомобілем у комендантську годину попри те, що не є військовими та не належать до інших груп, визначених законом, які мають право на пересування столицею України уночі.

Вартість поїздки на такому таксі майже удесятеро разів дорожче за ціну, яку заплатить пасажир вдень за таку ж саму відстань, йдеться у розслідуванні Bihus.Info "Ринок нічного таксі: хто, як і за скільки нелегально заробляє у столиці".

Журналістка двічі викликала таксі під час комендантської години. Першого разу їй попався водій, який зазначив, що він є колишнім військовослужбовцем, а тому має відповідну перепустку. Під час другої поїздки хлопець зізнався, що йому лише 19 років та підтвердив, що він не є військовим.

За словами другого водія, у Києві можна возити пасажирів, якщо знати певні "паролі", які видає адміністратор. Якщо тебе зупиняє поліція, ти повинен вказати цей пароль і можна їхати далі.

Розслідування Bihus.Info

Розслідувачі також зв'язались телефоном з особою, яка пропонувала за 500 доларів оформити "журналістську" спецперепустку на рік.

Загалом, за даними Bihus.Info, від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у Києві було видано понад 18 тисяч спецдозволів, щоб рухатись на авто в комендантську годину.

Право на видачу таких дозволів мають:

Київська міська військова адміністрація (КМВА);

Київська обласна військова адміністрація (КОВА);

12-й армійський корпус ;

комендатура Київської області.

Крім того, до березня 2025 року спецдозволи на пересування уночі могли видавати посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) і саме вони, за даними журналістів, видали найбільше частку перепусток.

Зокрема, колишній перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник видав понад 10 000 спецперепусток, з яких 1150 було видано лише за 24 дні січня. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв за три роки видав майже 3 тисячі перепусток, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний — понад 2 тисячі перепусток.

Водночас через КМВА було загалом видано лише близько трьох тисяч перепусток

Журналісти наголосили, що вони не мають фактів та доказів, що хтось із перелічених високопосадовців видавав перепустки незаконно.

"Кожний виданий спецдозвіл фіксується всередині системи. Тож при великому бажанні керівництво КМДА та КМВА може самостійно перевірити, хто видавав перепустки "лівим" людям, яким за законом ці перепустки не передбачались", — підсумувала журналістка Bihus.Info.

Реакція КМВА на розслідування Bihus.Info

Начальник КМВА Тимур Ткаченко визнав, що у Києві існує проблема з нічним таксі та видачею перепусток для переміщення під час комендантської години.

"Роками вони роздавалися безконтрольно. Після прийняття посади начальника КМВА я розпочав аудит. Заступники Кличка Пантелеєв, Загуменний та Поворозник інформацію не надали в тому вигляді, в якому ведеться реєстр виданих перепусток. Отже, реєстру немає", — пояснив Ткаченко.

Він уточнив, що наразі невідомо хто, кому і коли видавав відповідні спецдозволи.

"Це загроза і це проблема, яку КМВА тепер отримала у спадок. КМВА на шляху вирішення цієї проблеми зробила дві речі. Перша — я перепусток не видаю. І друге — цифровізація. Ми взяли досвід Вінницької ОВА, створили техпроцеси і направили їх в ГІОЦ (Київ Цифровий) для розробки. У нас повинен вийти цифровий інструмент", — зазначив Ткаченко

За його словами, одночасно з цим КМВА буде змінювати процедури надання дозволів на рух вночі, що дасть можливість скасувати паперові перепустки повністю.

"Щодо таксі вночі. Ми ведемо перемовини з усіма ключовими сервісами для легальної роботи перевезень вночі виключно під соціальні потреби. Ця робота триває вже кілька місяців. Ми усвідомлюємо прикладну і громадянську важливість. Просто поки не буде результату, вважаю передчасним про це говорити", — наголосив Ткаченко.

