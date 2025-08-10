Журналисты разоблачили "серый" рынок ночного такси в Киеве: в КГВА назвали это "угрозой" (видео)

В Киеве работает "серый" рынок ночного такси, водители которого получили спецразрешения на передвижение автомобилем в комендантский час несмотря на то, что не являются военными и не относятся к другим группам, определенным законом, которые имеют право на передвижение по столице Украины ночью.

Related video

Стоимость поездки на таком такси почти в десять раз дороже цены, которую заплатит пассажир днем за такое же расстояние, говорится в расследовании Bihus.Info "Рынок ночного такси: кто, как и за сколько нелегально зарабатывает в столице".

Журналистка дважды вызвала такси во время комендантского часа. В первый раз ей попался водитель, который отметил, что он является бывшим военнослужащим, а потому имеет соответствующий пропуск. Во время второй поездки парень признался, что ему всего 19 лет и подтвердил, что он не является военным.

По словам второго водителя, в Киеве можно возить пассажиров, если знать определенные "пароли", которые выдает администратор. Если тебя останавливает полиция, ты должен указать этот пароль и можно ехать дальше.

Расследование Bihus.Info

Расследователи также связались по телефону с лицом, которое предлагало за 500 долларов оформить "журналистский" спецпропуск на год.

Всего, по данным Bihus.Info, с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в Киеве было выдано более 18 тысяч спецразрешений, чтобы двигаться на авто в комендантский час.

Право на выдачу таких разрешений имеют:

Киевская городская военная администрация (КГВА);

Киевская областная военная администрация (КОВА);

12-й армейский корпус;

комендатура Киевской области.

Кроме того, до марта 2025 года спецразрешения на передвижение ночью могли выдавать чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА) и именно они, по данным журналистов, выдали наибольшую долю пропусков.

В частности, бывший первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник выдал более 10 000 спецпропусков, из которых 1150 было выдано только за 24 дня января. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев за три года выдал почти 3 тысячи пропусков, руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный — более 2 тысяч пропусков.

В то же время через КГВА было в целом выдано лишь около трех тысяч пропусков

Журналисты отметили, что они не имеют фактов и доказательств, что кто-то из перечисленных чиновников выдавал пропуска незаконно.

"Каждое выданное спецразрешение фиксируется внутри системы. Поэтому при большом желании руководство КГГА и КГВА может самостоятельно проверить, кто выдавал пропуска "левым" людям, которым по закону эти пропуска не предусматривались", — подытожила журналистка Bihus.Info.

Реакция КГВА на расследование Bihus.Info

Начальник КГВА Тимур Ткаченко признал, что в Киеве существует проблема с ночным такси и выдачей пропусков для перемещения во время комендантского часа.

"Годами они раздавались бесконтрольно. После принятия должности начальника КГВА я начал аудит. Заместители Кличко Пантелеев, Загуменный и Поворозник информацию не предоставили в том виде, в котором ведется реестр выданных пропусков. Следовательно, реестра нет", — пояснил Ткаченко.

Он уточнил, что пока неизвестно кто, кому и когда выдавал соответствующие спецразрешения.

"Это угроза и это проблема, которую КГВА теперь получила в наследство. КГВА на пути решения этой проблемы сделала две вещи. Первая — я пропусков не выдаю. И второе — цифровизация. Мы взяли опыт Винницкой ОВА, создали техпроцессы и направили их в ГИВЦ (Киев Цифровой) для разработки. У нас должен получиться цифровой инструмент", — отметил Ткаченко

По его словам, одновременно с этим КГВА будет менять процедуры предоставления разрешений на движение ночью, что даст возможность отменить бумажные пропуска полностью.

"Относительно такси ночью. Мы ведем переговоры со всеми ключевыми сервисами для легальной работы перевозок ночью исключительно под социальные нужды. Эта работа продолжается уже несколько месяцев. Мы осознаем прикладную и гражданскую важность. Просто пока не будет результата, считаю преждевременным об этом говорить", — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в апреле проект Bihus.Info обнародовал расследование, в котором говорится о том, что санкции СНБО все чаще используются как инструмент давления на бизнес.