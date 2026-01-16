Скасування комендантської години: які правила та чи працюватиме громадський транспорт і таксі

В Україні може бути тимчасово змінено правила комендантської години через надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни. Відповідно до них можна буде пересуватися вулицею під час комендантської години.

Уряд підготував перелік правил щодо діятимуть під час "скасування" комендантської години. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба в Telegram.

У заяві наголошується, що комендантська година не буде скасована, а буде лише змінено правила задля забезпечення доступу громадян до Пунктів Незламності та безперервної роботи об’єктів критичного життєзабезпечення в умовах тривалих відключень електро- та теплопостачання.

Уже найближчим часом комендантську годину можуть "скасувати" у Києві, щодо інших громад наразі інформації немає.

Зазначається, що в звичний час дії комендантської години можна буде дістатися до пункту незламності без спеціальної перепустки.

Хто може вважатися пунктом незламності?

Кулеба повідомив, що пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри. Однак для того, щоб ці об'єкти вважалися такими, необхідно, аби вони мали автономне живлення, опалення, стабільний зв'язок, можливість підзарядити пристрої та безкоштовний гарячий чай.

Відповідно до правил, дозволяється робота будь-якого бізнеса під час комендантської години, який є пунктом незламності.

Однак розважальні заклади, крім торгово-розважальних центрів, які є пунктами незламності, не можуть працювати під час комендантської години.

Чи можна пересуватися транспортом?

Уряд дозволив рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності.

Натомість питання руху громадського транспорту має бути визначене окремим рішенням міста та Ради оборони, в залежності від безпекової ситуації.

Водночас "Економічна правда" повідомляє, що представники платформ Bolt, Uklon та Uber звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка з проханням надати їм дозвіл на роботу таксі у комендантську годину.

У спільній заяві вони говорять про готовність:

допомогти людям діставатися до Пунктів незламності, місць обігріву, заряджання, води та зв'язку;

забезпечити можливість доїзду до теплих і безпечних місць під час відключень електроенергії та тепла;

підтримати критично важливі поїздки та вразливі категорії населення (зокрема медичні потреби, догляд, інші невідкладні переміщення в межах міста).

забезпечити можливість оперативного закриття потреб з доставки їжі, медикаментів, інших необхідних речей через сервіси доставки,підтримуючи вразливі групи населення та волонтерські і гуманітарні ініціативи.

На момент публікації новини не було реакції ані Віталія Кличка, ані Тимура Ткаченка на цю ініціативу.

Свою ідею представники компаній пояснюють необхідністю створити зрозумілу процедуру роботи таксі під час комендантської години, аби знизити ризики "сірих" схем.

Нагадаємо, що 14 січня Володимир Зеленський оголосив, що було ухвалено рішення про запровадження в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації.

Згодом, президент допустив можливість скасування командантської годину на час дії надзвичайної ситуації для окремих громад.

Зміна правил дії комендантської години

Вранці 16 січня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що уряд змінює правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Він нагадав, що в Україні діє надзвичайний стан в енергетиці.

Крім змін, які стосуються пересування громадян, уряд вніс ще низку змін:

НКРЕКП було рекомендовано у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж;

Перерозподілення резервного обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення;

Державні компанії, насамперед "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз", отримали доручення терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Згодом, під час години запитань до уряду, Шмигаль розповів, що найскладніша ситуація з відключеннями світла склалася у Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях, а також в усіх прифронтових громадах.

Правила пересування для громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці він порівняв з правилами, які діють під час повітряної тривоги, коли громадяни можуть вільно пересуватися, щоб дістатися укриттів.

Водночас задля забезпечення порядку правоохоронці посилять патрулювання вулиць.

Українці бурхливо відреагували на ідею з тимчасовим послабленням комендантської години. Зокрема, співвласник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що комендантську годину варто або скасувати, або ж чітко й аргументовано пояснити її необхідність. Фокус збирав реакцію українців на резонансний пост бізнесмена.