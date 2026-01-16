Правила комендантської години в Україні оновлено: Шмигаль пояснив, що змінилося

В Україні оновлено правила комендантської години у зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці. Правила пересування вулицями вночі будуть аналогічні тим, що діють під час повітряних тривог.

Про оновлені правила комендантської години в Україні новопризначений голова Міністерства енергетики Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді 16 січня. За його словами, країна зараз проходить найважчу зиму за весь час повномасштабної війни, і не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала удару росіян.

Міністр енергетики зазначив, що найскладніша ситуація з відключеннями світла склалася у Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях, а також в усіх прифронтових громадах. У зв'язку з цим комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко оновила режим надзвичайної ситуації в енергетиці, в якому Україна живе з 2022 року, відколи РФ почала атакувати енергооб'єкти.

Нові правила комендантської години

Денис Шмигаль розповів, що українцям відтепер буде дозволено під час комендантської години виходити на вулиці без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів обігріву та "Пунктів незламності".

"Це потрібно, щоб усі, у кого зараз немає світла, води чи тепла, отримали необхідну допомогу, обігрів, харчування, теплий час, зарядку, зв'язок", — пояснив міністр.

За його словами, підхід буде аналогічний тому, який діє вночі під час повітряних тривог, коли громадяни можуть вільно пересуватися, щоб дістатися укриттів.

При цьому правоохоронці посилять патрулювання вулиць, щоб підтримувати громадський порядок і в разі необхідності надавати людям допомогу.

Зміни правил комендантської години в Україні: що відомо

Вранці 16 січня міністр енергетики Денис Шмигаль розповів у соцмережах, що в Україні змінюють правила комендантської години через удари росіян по енергооб'єктах. Він пояснював, що громадяни зможуть вільно пересуватися вулицями вночі, щоб дістатися "Пунктів незламності".

До того ймовірне скасування комендантської години в деяких містах з урахуванням безпекової ситуації через НC в енергетиці України 14 січня анонсував президент України Володимир Зеленський.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба 15 січня уточнював, що розглядається можливість не скасування комендантської години, а перегляду її окремих правил.