Правила комендантского часа в Украине обновлены: Шмыгаль объяснил, что изменилось

В Украине обновлены правила комендантского часа в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике. Правила передвижения по улицам ночью будут аналогичны тем, что действуют во время воздушных тревог.

Об обновленных правилах комендантского часа в Украине новоназначенный глава Министерства энергетики Денис Шмыгаль рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 16 января. По его словам, страна сейчас проходит самую тяжелую зиму за все время полномасштабной войны, и не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась удару россиян.

Министр энергетики отметил, что самая сложная ситуация с отключениями света сложилась в Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также во всех прифронтовых громадах. В связи с этим комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям под руководством премьер-министра Юлии Свириденко обновила режим чрезвычайной ситуации в энергетике, в котором Украина живет с 2022 года, с тех пор как РФ начала атаковать энергообъекты.

Новые правила комендантского часа

Денис Шмыгаль рассказал, что украинцам отныне будет разрешено во время комендантского часа выходить на улицы без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов обогрева и "Пунктов незламності".

"Это нужно, чтобы все, у кого сейчас нет света, воды или тепла, получили необходимую помощь, обогрев, питание, теплое время, зарядку, связь", — пояснил министр.

По его словам, подход будет аналогичен тому, который действует ночью во время воздушных тревог, когда граждане могут свободно передвигаться, чтобы добраться до укрытий.

При этом правоохранители усилят патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и в случае необходимости оказывать людям помощь.

Изменения правил комендантского часа в Украине: что известно

Утром 16 января министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал в соцсетях, что в Украине меняют правила комендантского часа из-за ударов россиян по энергообъектам. Он объяснял, что граждане смогут свободно передвигаться по улицам ночью, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

До того вероятную отмену комендантского часа в некоторых городах с учетом ситуации с безопасностью из-за НС в энергетике Украины 14 января анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба 15 января уточнял, что рассматривается возможность не отмены комендантского часа, а пересмотра его отдельных правил.