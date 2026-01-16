Из-за ударов россиян по энергетике в Украине меняют правила комендантского часа, — Шмыгаль

Новоназначенный министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с массированными атаками РФ в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Поэтому необходимы изменения для населения, которые он и внедряет.

"На меня как на Первого вице-премьер-министра — Министра энергетики возложены полномочия руководителя работ по ликвидации ее последствий. Есть ряд задач, определенных совместно на Правительстве... это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах", — пояснил Шмыгаль в посте в Telegram.

Он рассказал, что усиливают работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области.

И главное: меняют правила передвижения граждан на улице в комендантский час.

Відео дня

"Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости", в том числе и ночью", — отметил Шмыгаль.

Ради Пунктов несокрушимости меняют правила комендантского часа Фото: ГСЧС

Также он сообщил о других изменениях:

Рекомендуем НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий — 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня.

Перераспределяем резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения.

Государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз" должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

"Наша задача — скоординированная и эффективная работа для скорейшей стабилизации ситуации в энергосистеме, в частности, в городе Киеве", — резюмировал Шмыгаль.

