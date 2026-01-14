"Вода заливает целые подъезды": в разных районах Киева фиксируют массовые прорывы труб (видео)

В Соломенском и Дарницком районах Киева фиксируют массовые прорывы труб в жилых домах. Из-за аварий вода затапливает подъезды многоэтажек, а коммунальные службы не всегда могут оперативно прибыть на место.

Поинформации, которую распространяют местные Telegram-каналы, в Киеве одновременно происходит сразу несколько аварий на внутридомовых сетях. В частности, жители сообщают о значительных подтоплениях подъездов и технических помещений, которые, как правило, вызваны прорывами водопроводных и отопительных труб.

Отмечается, что коммунальные службы физически не успевают быстро реагировать на все вызовы. Основной причиной называют недостаток работников, из-за чего часть заявок остается в ожидании дольше, чем обычно.

В частности, один из прорывов был зафиксирован в доме на улице Севастопольской, 15/29. Кроме того, 14 января также сообщалось о еще одной подобной аварии на улице Новодарницкой, 27.

На момент написания этой новости в Киевской городской государственной администрации официально не комментировали ситуацию и не объясняли причин массовых прорывов труб в жилых домах столицы.

Прорыв труб в Киеве: что фиксировали ранее

Напомним, что с 11 января в социальных сетях киевляне начали сообщать о массовых повреждениях систем отопления в жилых домах из-за сильных морозов и длительных отключений электроэнергии. Из-за отсутствия света и тепла в отдельных домах по несколько суток вода в трубах и батареях замерзала, и из-за этого трубы буквально "взрывались". Также в подъездах и квартирах фиксируются.

Кроме того, жители жаловались на задержки с реагированием коммунальных служб и отсутствие оперативных ремонтных работ.

Кроме того, жители жаловались на задержки с реагированием коммунальных служб и отсутствие оперативных ремонтных работ.