"Начали взрываться трубы": киевляне жалуются, что им придется "прощаться с отоплением" (фото)

Пользователи соцсетей публикуют фото батарей и труб в домах, которые треснули от морозов. У некоторых жителей Киева нет света и отопления уже несколько суток, а работники коммунальных служб не спустили воду из систем отопления.

Жительница Киева с ником sonata_nailss поделилась, что ее дом "может попрощаться с отоплением". Фото труб, которые треснули из-за мороза и отсутствия отопления, она опубликовала в Threads 11 января.

Фото, сделанное киевлянкой Фото: Соцсети

"Коммунальщики не спустили воду, и трубы порвало", — пояснила пользовательница.

Она отметила, что другим потребителям из группы 4.1 в Киеве дают электроэнергию, а у них до сих пор света нет.

В комментариях Ната подтвердила, что в подъезде — "минусовая" температура. Также она показала батареи, которые пошли трещинами и "обросли" льдом.

"У нас дом подключен по-разному во всех подъездах. И получается, что у кого-то есть горячая вода, а у кого-то отопление, и наоборот. Если где-то авария, выключают весь дом, а не стояк. (...) Без ЖЭКа что-то делать мы не можем. А ЖЭК не хочет. У нас почти весь дом — арендаторы, поэтому никто здесь не будет делать ОСМД", — пояснила киевлянка.

Фото трубы отопления с трещиной Фото: Соцсети

Она уточнила, что утром после массированного обстрела Киева воду из системы отопления слили. Однако 10 января ее снова заполнили, ожидая, что дадут тепло, и на следующий день трубы порвало. 12 января Ната сообщила, что жители ждут работников ЖЭКа. По ее словам, "как будто где-то срезали уже трубы".

В комментариях пользовательница с ником mariia.duka рассказала, что ее дом относится к группе 6.1. Она пожаловалась на отсутствие электроэнергии уже третьи сутки и показала батарею, которая лопнула из-за льда.

Фото поврежденной батареи Фото: Соцсети

Другой комментатор iry.da предположила, что они с Натой — соседи. Она показала, что творится в ее подъезде.

Фото трещины на трубе отопления Фото: Соцсети

Другая пользовательница anna.v.brik заявила, что у нее в доме "начали взрываться трубы отопления". Она объяснила, что электроэнергии нет до 20 часов в день, а вместе с ней — и отопления с горячей водой. Из-за сочетания с морозами старые трубы "просто не выдерживают".

"Мы с соседями уже оставили десятки заявлений на все возможные государственные горячие линии и службы. В ответ — или тишина, или хамство после 50-й позиции в очереди. Ремонтные работы даже не планируют. Я понимаю, в каких условиях мы живем. Понимаю, кто виноват в том, что света и тепла нет. И я знаю, многие службы реально делают максимум возможного. Но есть и пределы. Есть сроки, в которые нужно что-то сделать", — подчеркнула Анна.

Фото труб, которые разорвало в Киеве Фото: Соцсети

Она рассказала, что дом — "очень старый" и расположен на станции метро "Дворец "Украина"". Сейчас в нем проживают в основном арендаторы.

Комментаторка с ником natalia_vishnevskaya показала фото с первого этажа своего подъезда.

"В подвале вообще вчера вечером и сегодня текла вода. Еще знаю, что на 5 этаже также порвало батарею. И в одной квартире", — отметила она.

Фото треснувшей батареи в подъезде Фото: Соцсети

Отопление в Киеве: какова ситуация

Мэр Виталий Кличко заявил 12 января, что по состоянию на вечер без тепла остаются почти 800 домов. В частности, речь идет о Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. Остальным жителям города возобновили подачу теплоносителя.

"Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Днем, и ночью работают и энергетики. Потому что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной. Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", — заверил городской голова.

Кличко напомнил, что в результате массированного обстрела без отопления были 6 000 многоэтажных домов.

Напомним, 12 января в Киеве отменили графики, весь город перевели на экстренные отключения света. В Минэнерго объяснили, что повреждения энергосистемы — "крайне серьезные и масштабные", а морозы только усложняют ситуацию.

Член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк объяснил, что 9 января в Киеве подверглись значительным разрушениям крупные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Он заверил, что защитить от баллистики не смогло бы ни одно сооружение.