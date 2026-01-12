"Почали вибухати труби": кияни скаржаться, що їм доведеться "прощатись з опаленням" (фото)

Користувачі соцмереж публікують фото батарей та труб у будинках, які тріснули від морозів. У деяких мешканців Києва немає світла й опалення вже кілька діб, а працівники комунальних служб не спустили воду з систем опалення.

Мешканка Києва з ніком sonata_nailss поділилась, що її будинок "може попрощатись з опаленням". Фото труб, які тріснули через мороз і відсутність опалення, вона опублікувала у Threads 11 січня.

Фото, зроблене киянкою Фото: Соцмережі

"Комунальники не спустили воду, і труби порвало", — пояснила користувачка.

Вона зауважила, що іншим споживачам з групи 4.1 у Києві дають електроенергію, а у них досі світла немає.

У коментарях Ната підтвердила, що у під'їзді — "мінусова" температура. Також вона показала батареї, які пішли тріщинами й "обросли" кригою.

"У нас дім підключений по-різному у всіх підʼїздах. І виходить, що в когось є гаряча вода, а в когось опалення, і навпаки. Якщо десь аварія, вимикають весь дім, а не стояк. (…) Без ЖЕКа щось робити ми не можемо. А ЖЕК не хоче. У нас майже весь будинок — орендарі, тому ніхто тут не буде робити ОСББ", — пояснила киянка.

Фото труби опалення з тріщиною Фото: Соцмережi

Вона уточнила, що зранку після масованого обстрілу Києва воду з системи опалення злили. Однак 10 січня її знову заповнили, очікуючи, що дадуть тепло, і наступного дня труби порвало. 12 січня Ната повідомила, що мешканці чекають на працівників ЖЕКу. З її слів, "наче десь зрізали вже труби".

У коментарях користувачка з ніком mariia.duka розповіла, що її будинок відноситься до групи 6.1. Вона поскаржилась на відсутність електроенергії вже третю добу та показала батарею, що лопнула через лід.

Фото пошкодженої батареї Фото: Соцмережi

Інша коментаторка iry.da припустила, що вони з Натою — сусіди. Вона показала, що коїться в її під'їзді.

Фото тріщини на трубі опалення Фото: Соцмережі

Інша користувачка anna.v.brik заявила, що у неї в будинку "почали вибухати труби опалення". Вона пояснила, що електроенергії немає до 20 годин на день, а разом з нею — і опалення з гарячою водою. Через поєднання з морозами старі труби "просто не витримують".

"Ми з сусідами вже залишили десятки заяв на всі можливі державні гарячі лінії та служби. У відповідь — або тиша, або хамство після 50-ї позиції в черзі. Ремонтні роботи навіть не планують. Я розумію, в яких умовах ми живемо. Розумію, хто винен у тому, що світла і тепла немає. І я знаю, багато служб реально роблять максимум можливого. Але є і межі. Є терміни, в які потрібно щось зробити", — підкреслила Анна.

Фото труб, які розірвало у Києві Фото: Соцмережi

Вона розповіла, що будинок — "дуже старий" і розташований на станції метро "Палац "Україна"". Наразі у ньому проживають здебільшого орендарі.

Коментаторка з ніком natalia_vishnevskaya показала фото з першого поверху свого під'їзду.

"У підвалі взагалі вчора ввечері і сьогодні текла вода. Ще знаю, що на 5 поверху також порвало батарею. І в одній квартирі", — зауважила вона.

Фото батареї у під'їзді, що тріснула Фото: Соцмережi

Опалення у Києві: яка ситуація

Мер Віталій Кличко заявив 12 січня, що станом на вечір без тепла залишаються майже 800 будинків. Зокрема, йдеться про Печерський, частину Голосіївського та Соломʼянського районів. Решті мешканців міста відновили подачу теплоносія.

"Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною. Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", — запевнив міський голова.

Кличко нагадав, що внаслідок масованого обстрілу без опалення були 6 000 багатоповерхових будинків.

Нагадаємо, 12 січня у Києві скасували графіки, усе місто перевели на екстрені відключення світла. У Міненерго пояснили, що пошкодження енергосистеми — "вкрай серйозні та масштабні", а морози лише ускладнюють ситуацію.

Член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк пояснив, що 9 січня у Києві зазнали значних руйнувань великі теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Він запевнив, що захистити від балістики не змогла б жодна споруда.