Графіки не діють: увесь Київ переходить на екстрені відключення світла

Через сильне похолодання і збільшене споживання електрики енергетична інфраструктура столиці не витримує навантаження.

У зв'язку з цим весь Київ переходить на екстрені відключення світла, повідомляє "Укренерго". Це означає, що для столиці графіки планових відключень не діють.

Інформацію підтвердив і директор YASNO Сергій Коваленко.

"Пошкодження енергосистеми вкрай серйозні та масштабні після безпрецедентних обстрілів. Низькі температури та негода накладає додаткові проблеми та навантаження на енергосистему", — прокоментували ситуацію в Міненерго.

Востаннє екстрені відключення в Києві та області запроваджували 10 січня. Через аварійне відключення електроенергії в столиці було зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

Через різке зниження температури та постійні загрози пошкоджень енергосистем через удари РФ комунальні служби міста відпрацьовують додаткові плани забезпечення тепла в житлових будинках і соціальних установах. До роботи було підготовлено 69 мобільних котелень, серед яких є потужні модулі, здатні забезпечувати автономне тепло для лікарень, пологових будинків і закладів соціального захисту.

Мешканцям Києва влада порадила заздалегідь дізнатися, де розташовані пункти обігріву та підзарядки пристроїв, щоб у разі потреби швидко знайти найближче місце для тепла та підтримки електроніки. Також киянам рекомендують подбати про достатній запас питної та технічної води на кілька днів, особливо якщо електрику буде відключено.

У ніч на 9 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших за останній час атак на енергетичну систему України. Як зазначають у Міненерго, ворог вдарив по об'єктах генерації, підстанціях і лініях електропередач, і внаслідок цього без світла залишилися сотні тисяч споживачів. Тільки на Київщині було знеструмлено понад 500 тис. абонентів.