Графики не действуют: весь Киев переходит на экстренные отключения света

Из-за сильного похолодания и возросшего потребления электричества энергетическая инфраструктура столицы не выдерживает нагрузки.

В связи с этим весь Киев переходит на экстренные отключения света, сообщает "Укрэнерго". Это означает, что для столицы графики плановых отключений не действуют.

Информацию подтвердил и директор YASNO Сергей Коваленко.

Последний раз экстренные отключения в Киеве и области вводились 10 января. Из-за аварийного отключения электроэнергии в столице была остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Из-за резкого снижения температуры и постоянных угроз повреждений энергосистем из-за ударов РФ коммунальные службы города отрабатывают дополнительные планы обеспечения тепла в жилых домах и социальных учреждениях. К работе были подготовлены 69 мобильных котельных, среди которых есть мощные модули, способные обеспечивать автономное тепло для больниц, родильных домов и учреждений социальной защиты.

Жителям Киева власти посоветовали заранее узнать, где расположены пункты обогрева и подзарядки устройств, чтобы в случае необходимости быстро найти ближайшее место для тепла и поддержки электроники. Также киевлянам рекомендуют позаботиться о достаточном запасе питьевой и технической воды на несколько дней, особенно если электричество будет отключено.

В ночь на 9 января Россия осуществила одну из самых масштабных за последнее время атак на энергетическую систему Украины. Как отмечают в Минэнерго, враг ударил по объектам генерации, подстанциям и линиям электропередач, и в результате этого без света остались сотни тысяч потребителей. Только на Киевщине было обесточено более 500 тыс. абонентов.