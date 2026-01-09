Массированная атака РФ по энергетике: в Киевской области обесточены более 500 тыс. потребителей

В ночь на 9 января Россия осуществила одну из самых масштабных за последнее время атак на энергетическую систему Украины. Как отмечают в Минэнерго, враг ударил по объектам генерации, подстанциям и линиям электропередач, и в результате этого без света остались сотни тысяч потребителей.

Как рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время утреннего брифинга 9 января, ночью враг применил более 240 ударных беспилотников типа "Шахед" и 36 ракет морского и наземного базирования, которые были направлены по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. В результате ударов зафиксированы существенные повреждения объектов системы передачи электроэнергии — подстанций, воздушных линий, а также объектов генерации. Хотя пострадало немало регионов, самая сложная ситуация сложилась в Киеве и Киевской области.

Брифинг заместителя Министра энергетики Николая Колесника о состоянии энергосистемы

По его словам, по состоянию на утро без электроснабжения там остаются более 500 тысяч потребителей. А из-за повреждения сети на левобережье столицы и в части области операторы системы распределения вынуждены применять аварийные обесточивания.

Відео дня

Отдельно Колесник отметил, что в результате российских атак повторно обесточен город Славутич. Сейчас в Черниговской области без света остаются около трех тысяч абонентов.

В то же время на Днепропетровщине энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более миллиона потребителей, которые были обесточены в результате обстрелов 7-8 января. Однако по состоянию на утро в регионе все еще без света остаются более 34 тысяч абонентов, и восстановительные работы продолжаются. В Запорожье, по информации Минэнерго, со вчерашнего дня уже запитаны все объекты критической инфраструктуры и жилой сектор.

Кроме последствий обстрелов, ситуацию осложняют погодные условия. Так, из-за непогоды полностью или частично обесточены более тысячи населенных пунктов в большинстве областей Украины, больше всего — в Киевской и Черниговской.

"Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения и скорейшим перезаживлением сетей. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные обесточивания и графики почасовых отключений, продолжительность которых может зависеть, в частности, от существенного снижения температуры воздуха", — добавил Колесник.

Также он сообщил, что накануне состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Во время совещания были скоординированы действия всех ветвей власти для стабилизации энергосистемы в условиях восстановления после вражеских атак и ожидаемого ухудшения погодных условий.

"Несмотря на проблемы, вызванные российскими обстрелами, энергосистема Украины остается объединенной и целостной. Энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить ее стабильную работу, а ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в эксплуатацию", — пояснили в Минэнерго.

В Киеве ввели экстренные отключения света: подробности от ДТЭК

Стоит заметить, около 13:00 в ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за последствий масштабной атаки и перегрузки электросетей введены экстренные отключения электроэнергии.

В компании напомнили, что во время экстренных обесточиваний почасовые графики не применяются. Жителей столицы просят при наличии света пользоваться мощными электроприборами по очереди, ведь даже незначительная экономия электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети и предотвратить локальные аварии.

Напомним, что сейчас в столице есть перебои с тепло- и водоснабжением. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Также 8 января Фокус писал, что из-за сложных погодных условий обесточена часть Киевской области, в частности города Буча, Обухов и Ворзель.