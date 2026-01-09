Масована атака РФ по енергетиці: на Київщині знеструмлено понад 500 тис. споживачів, — Міненерго

У ніч на 9 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших за останній час атак на енергетичну систему України. Як зазначають у Міненерго, ворог вдарив по об’єктах генерації, підстанціях і лініях електропередач, і внаслідок цього без світла залишилися сотні тисяч споживачів.

Як розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час ранкового брифінгу 9 січня, вночі ворог застосував понад 240 ударних безпілотників типу "Шахед" та 36 ракет морського і наземного базування, які були спрямовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Внаслідок ударів зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів системи передачі електроенергії — підстанцій, повітряних ліній, а також об’єктів генерації. Хоч постраждало чимало регіонів, найскладніша ситуація склалася у Києві та Київській області.

Брифінг заступника Міністра енергетики Миколи Колісника про стан енергосистеми

За його словами, станом на ранок без електропостачання там залишаються понад 500 тисяч споживачів. А через пошкодження мережі на лівобережжі столиці та в частині області оператори системи розподілу змушені застосовувати аварійні знеструмлення.

Окремо Колісник зазначив, що внаслідок російських атак повторно знеструмлене місто Славутич. Наразі у Чернігівській області без світла залишаються близько трьох тисяч абонентів.

Водночас на Дніпропетровщині енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад мільйона споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілів 7–8 січня. Однак станом на ранок у регіоні все ще без світла залишаються понад 34 тисячі абонентів, і відновлювальні роботи тривають. У Запоріжжі, за інформацією Міненерго, з учорашнього дня вже заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури та житловий сектор.

Крім наслідків обстрілів, ситуацію ускладнюють погодні умови. Так, через негоду повністю або частково знеструмлено понад тисячу населених пунктів у більшості областей України, найбільше — у Київській та Чернігівській.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання та якнайшвидшим перезаживленням мереж. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні знеструмлення та графіки погодинних відключень, тривалість яких може залежати, зокрема, від суттєвого зниження температури повітря", — додав Колісник.

Також він повідомив, що напередодні відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Під час наради були скоординовані дії всіх гілок влади задля стабілізації енергосистеми в умовах відновлення після ворожих атак та очікуваного погіршення погодних умов.

"Попри проблеми, спричинені російськими обстрілами, енергосистема України залишається об’єднаною та цілісною. Енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити її стабільну роботу, а ремонтні бригади працюють цілодобово, аби якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в експлуатацію", — пояснили у Міненерго.

У Києві запровадили екстрені відключення світла: подробиці від ДТЕК

Варто зауважити, близько 13:00 у ДТЕК повідомили, що в Києві через наслідки масштабної атаки та перевантаження електромереж запроваджені екстрені відключення електроенергії.

У компанії нагадали, що під час екстрених знеструмлень погодинні графіки не застосовуються. Мешканців столиці просять за наявності світла користуватися потужними електроприладами по черзі, адже навіть незначна економія електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі та запобігти локальним аваріям.

Нагадаємо, що наразі у столиці є перебої з тепло- та водопостачанням. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Також 8 січня Фокус писав, що через складні погодні умови знеструмлено частину Київської області, зокрема міста Буча, Обухів та Ворзель.