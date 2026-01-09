Київ без тепла та води, пошкоджено критичну інфраструктуру на Львівщині: наслідки обстрілу РФ

Від російської комбінованої атаки на Україну в ніч на 9 січня загинули щонайменше 4 людини і дістали поранення 24. Ввечері 8 січня від удару "Іскандерами" по Кривому Рогу загинула жінка і були поранені 23 людини, зокрема діти.

Про наслідки обстрілу України розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Він зазначив, що ворог застосував проти українців 36 ракет і понад 240 дронів різних типів.

Під ударами 9 січня були Львівська, Київська область і сам Київ. За словами Олексія Кулеби, постраждали житлові будинки, критична та транспортна інфраструктура.

У Києві серед 4 загиблих людей був медик, який приїхав на місце удару, щоб надади допомогу пораненим, але потрапив під повторний обстріл.

"Є перебої з тепло- та водопостачанням. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури – депо, адміністративну будівлю, тепловоз. Наразі тривають відновлювальні роботи", — розповів міністр про ситуацію в столиці.

Росіяни пошкодили будівлі в різних районах Києва під час обстрілу 9 січня Фото: Олексій Кулеба / Telegram

У Київській області, за інформацією Олексія Кулеби, від ударів російських безпілотників постраждали 5 людей. З-під завалів було врятовано родину з чотирьох людей із п'ятирічною дитиною.

На Львівщині, за словами міністра, ракетного удару зазнала критична інфраструктура.

"На щастя, без постраждалих", — зазначив Кулеба.

Росіяни пошкодили під час обстрілу України 9 січня десятки будівель Фото: Офіс генерального прокурора

У Дніпропетровській області, за словами віцепрем'єр-мінстра, після ворожих обстрілів станом на ранок 9 січня було відновлено постачання тепла в будинки понад 800 000 споживачів, а також стабілізовано водопостачання для всіх абонентів. На момент публікації новини ремонті роботи тривають.

В Офісі генерального прокурора також розповіли про наслідки удару по Кривому Рогу ввечері 8 січня. У відомстві зазначили, що РФ вдарила по цивільній інфраструктурі міста двома ракетами, попередньо, типу "Іскандер-М".

Він обстрілу загинула жінка, ще 23 людини дістали поранення. Серед постраждалих є 6 дітей 4-17 років.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни пошкодили в місті Кривий Ріг 13 багатоповерхівок і 21 транспортний засіб. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Дніпропетровської обласної прокуратури було ініційовано досудові розслідування чергового воєнного злочину окупантів, що призвів до загибелі людей.

Обстріл України 9 січня: що відомо

Під час масованого обстрілу України в ніч на 9 січня більшість ворожих повітряних цілей рухалися на Київ. У пресслужбі поліції Києва повідомляли про руйнування в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах столиці. Київська міська державна адміністрація попередила про перебої зі світлом, водопостачанням і опаленням через російські удари. На лвіому березі міста почалися екстрені відключення електроенергії.

Після вибухів у Львові під час загрози балістичних ударів у мережі писали про ймовірний удар "Орешника". Повітряні сили Збройних сил України у своєму звіті підтвердили удар балістики середньої дальності з полігону у російському Капустиному Яру. Сумарно росіяни запустили по Україні 278 повітряних цілей: 242 дрони, 13 балістичних і 22 крилаті ракети. Українська протиповітряна оборони знешкодила 244 цілі.