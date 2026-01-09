"Місця прильотів знайшли": з'яивлись кадри ймовірного удару "Орєшніка" по Львівщині (відео)

У ніч на 9 січня російська армія завдала балістичного удару по Львівській області, вибухи від якого було чутно як у Львові, так і поза його межами.

Після відбою повітряної тривоги у місцевих телеграм-каналах почало ширитись відео з моментом удару нібито "Орєшніка" у Львівській області.

На оприлюднених кадрах видно кілька яскравих спалахів, що йдуть один за одним, а також чути серію потужних вибухів, що слідують за цим.

Анонімний OSINT-канал "Миколаївський Ваньок" зазначив, що "Орєшнік" нібито був без бойової частини.

"Версія про Стрий не підтверджується, місця прильотів знайшли. Кажуть так: "Орєшнік" був без БЧ, як і попередній в Дніпрі. Наскільки це достовірно — стане відомо через кілька годин", — йдеться у повідомленні.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив, що наразі невідомо чи був це "Орєшнік".

Відео дня

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі", — написав Садовий.

Він уточнив, що інформації про постраждалих наразі немає, а цивільні об’єкти та житлові будинки Львова не постраждали.

А згодом з'явився офіційний коментар Повітряних сил ЗСУ щодо загрози ударів балістичного озброєння.

"08.01.2026 близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України, через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр". Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється", — наголосили в ПС ЗСУ.

Коментар ПС ЗСУ щодо удару по Львівщині Фото: Скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня РФ вдарила по Україні балістикою, а потужні вибухи пролунали у Львові.

У цей же день ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу "Іскандерами".