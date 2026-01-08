ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу "Іскандерами": є влучання в багатоповерхівки, — Віклкул (відео)

Кривий Ріг у Дніпропетровській області майже практично весь день перебуває під атакою російських дронів, а під вечір окупанти вдарили двома "Іскандерами" по багатоквартирних будинках.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул назвав ворогів "к*нченними тварюками" і наголосив, що наразі постраждалим надають усю необхідну допомогу.

"Усе розуміємо. Усе працюємо. К*нчені тварюки", — був лаконічним чиновник.

У місцевих ЗМІ публікують кадри, на яких містяни допомагають евакуювати з пошкоджених будинків маломобільних і травмованих людей. Уже відомо про кількох поранених.

У мережі опублікували відео, як одному з постраждалих надають першу медичну допомогу в кареті "швидкої". У чоловіка — осколкові поранення обох ніг. Його госпіталізували. Також повідомляється, що ще один житель Кривого Рогу — у важкому стані. Йому 57 років, і він зараз у лікарні. Загалом наразі відомо про п'ятьох поранених, серед яких — дитина.

Інформацію про постраждалих підтвердив і т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Увечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. 57-річний чоловік у важкому стані. Розбиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також пошкоджено інфраструктуру", — написав він.

Станом на 18:55 уже відомо про 10 постраждалих, про що додатково повідомив Вілкул. Постраждалому чоловікові вибухом відірвало ногу, він "важкий".

"Штаб допомоги людям розгортаємо поруч, адресу не пишу, оскільки триває повітряна тривога. Можете запитати в найближчого поліцейського чи комунальника — вони знають. Допомога будівельними матеріалами, з розселенням, заяви на матеріальну допомогу від міста. Ще багато "шахедів" у нашому напрямку, тому бережіть себе", — ідеться в його новому пості.

Після удару по місту почалися перебої зі світлом і водою. ДТЕК повідомила про аварійні роботи. Відновити пошкоджені системи енергетики планують до завтрашнього ранку, однак розпочати ремонт зможуть тільки після відбою.

За інформацією ресурсу "Свої", через тривалі атаки на місто і район 8 січня тисячі будинків залишилися без тепла, оскільки зупинилися шість великих котелень. Менші котельні переведені на роботу на генераторах.

Також у будинках мешканців міста фіксують стрибки напруги та проблеми з водопостачанням. У КП "Кривбасводоканал" звернулися до абонентів, повідомивши, що через чергові удари та блекаути фіксуються збої в роботі насосних станцій, що впливає на стабільність водопостачання.

"Усі фахівці підприємства безперервно працюють над налагодженням системи та відновленням її стабільної роботи. Водночас, повторні обстріли та постійна загроза безпеці ускладнюють проведення робіт і вимагають максимальної зосередженості та обережності з боку персоналу", — підкреслили на підприємстві.

Після удару балістикою в місті продовжує вити тривога, а моніторингові канали повідомляють про нові ударні дрони курсом на Дніпропетровську область і Кривий Ріг зокрема.

Нагадаємо, напередодні ЗС РФ атакували дроном одне з підприємств Кривого Рогу.

Від російських обстрілів також потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади: побито адмінбудівлю, 2 гімназії, спортивну та художню школи, приватне підприємство, бюро ритуальних послуг, 8 будинків, 6 господарських будівель, сонячні панелі, авто, лінію електропередач, газопровід.

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня.