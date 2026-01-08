ВС РФ ударили по Кривому Рогу "Искандерами": есть попадание в многоэтажки, — Виклкул (видео)

Кривой Рог в Днепропетровской области почти практически весь день находится под атакой российских дронов, а под вечер оккупанты ударили двумя "Искандерами" по многоквартирным домам.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул назвал врагов "к*нченными тварями" и подчеркнул, что сейчас пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

"Все понимаем. Все работаем. К*нченные твари", – был краток чиновник.

В местных СМИ публикуют кадры, на которых горожане помогают эвакуировать из поврежденных домов маломобильных и травмированных людей. Уже известно о нескольких раненых.

В сети опубликовали видео, как одному из пострадавших предоставляют первую медицинскую помощь в карете "скорой". У мужчины – осколочные ранения обеих ног. Его госпитализировали. Также сообщается, что еще один житель Кривого Рога – в тяжелом состоянии. Ему 57 лет, и он сейчас в больнице. Всего сейчас известно о пяти раненых, среди которых – ребенок.

Информацию о пострадавших подтвердил и врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

"Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии. Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также повреждена инфраструктура", – написал он.

По состоянию на 18:55 уже известно о 10 пострадавших, о чем дополнительно сообщил Вилкул. Пострадавшему мужчине взрывом оторвало ногу, он "тяжелый".

"Штаб помощи людям разворачиваем рядом, адрес не пишу, поскольку продолжается воздушная тревога. Можете спросить у ближайшего полицейского или коммунальщика – они знают. Помощь строительным материалам, с расселением, заявления на материальную помощь от города. Еще много "шахедов" в нашем направлении, поэтому берегите себя", – говорится в его новом посте.

После удара по городу начались перебои со светом и водой. ДТЭК сообщила об аварийных работах. Восстановить поврежденные системы энергетики планируют до завтрашнего утра, однако приступить к ремонту смогут только после отбоя.

По информации ресурса "Свої", из-за продолжительных атак на город и район 8 января тысячи домов остались без тепла, поскольку остановились шесть больших котельных. Котельные поменьше переведены на работу на генераторах.

Также в домах жителей города фиксируют скачки напряжения и проблемы с водоснабжением. В КП "Кривбасводоканал" обратились к абонентам, сообщив, что из-за очередных ударов и блекаутов фиксируются сбои в работе насосных станций, что влияет на стабильность водоснабжения.

"Все специалисты предприятия непрерывно работают над отладкой системы и восстановлением ее стабильной работы. В то же время, повторные обстрелы и постоянная угроза безопасности затрудняют проведение работ и требуют максимальной сосредоточенности и осторожности со стороны персонала", – подчеркнули на предприятии.

После удара баллистикой в городе продолжает выть тревога, а мониторинговые каналы сообщают о новых ударных дронах курсом на Днепропетровскую область и Кривой Рог в частности.

Напомним, накануне ВС РФ атаковали дроном одно из предприятий Кривого Рога.

От российских обстрелов также страдали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады: побиты админздание, 2 гимназии, спортивная и художественная школы, частное предприятие, бюро ритуальных услуг, 8 домов, 6 хозяйственных построек, солнечные панели, авто, линия электропередач, газопровод.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.